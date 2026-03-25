Жан-Люку Меланшону предрекли президентство во Франции

Во Франции подвели итоги муниципальных выборов, которые многие рассматривают как репетицию президентской кампании 2027 года. Сторонники действующего курса потерпели серьёзное поражение, тогда как позиции левых и части правых заметно укрепились.

«Если коммунисты и социалисты объединятся, их кандидат вполне может стать следующим президентом Франции. Нужно только преодолеть внутренние противоречия. НО, скорее всего, выдвинет Барделла, однако против него во втором туре проголосуют и левые, и центристы», — отметила РИА «Новости» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

По итогам голосования мэрами крупнейших городов страны стали представители социал-демократов и «зелёных», включая Париж, Марсель, Лилль и Лион. В столице избиратели, по словам нового градоначальника, дали сигнал против радикальных сил и поддержали сохранение прежнего политического курса города. Правые из «Национального объединения» смогли укрепить позиции в южных регионах. В Ницце при их поддержке победу одержал Эрик Сиотти, что стало одним из заметных успехов этого политического лагеря на местном уровне.

Сторонники президента Эмманюэля Макрона смогли удержать лишь отдельные территории, среди которых Гавр и Бордо. При этом ряд ранее лояльных политиков потерпел поражение даже в собственных округах, что усилило разговоры о снижении влияния центристов. Особое внимание привлёк один из участков, где одновременно соперничали кандидаты с созвучными фамилиями. Несмотря на шуточный фон кампании, победу там одержал действующий мэр, набрав чуть более 40% голосов, опередив конкурентов.

Ряд представителей оппозиции расценили результаты как сигнал о серьёзных изменениях в политическом ландшафте страны. Некоторые из них заявили, что «макронизм» теряет статус общенациональной силы, а борьба за власть в будущем может развернуться между левыми и правыми радикалами. При этом внутри самих левых наметились разногласия: часть политиков критикует Жан-Люка Меланшона, считая его фактором, который отпугивает умеренных избирателей. В то же время его сторонники продолжают рассматривать его как одного из ключевых претендентов на роль единого кандидата от левого блока.

Ранее в коммуне Арси-сюр-Об на северо-востоке Франции по итогам второго тура муниципальных выборов победу одержал Шарль Иттлер (Charles Hittler), чья фамилия по звучанию напоминает «Гиттлер». Он набрал более 40% голосов. Второе место заняла команда Анни Сука (ударение на «А»), получившая 31,49% поддержки.