В коммуне Арси-сюр-Об на северо-востоке Франции по итогам второго тура муниципальных выборов новым мэром стал Шарль Иттлер (Charles Hittler), чья фамилия читается, как Гиттлер. Победу ему обеспечила поддержка более 40% избирателей. Об этом стало известно, согласно результатам второго тура муниципальных выборов, опубликованным министерством внутренних дел Франции.

На втором месте оказалась команда Анни Сука (ударение на А), за которую проголосовали 31,49% участников выборов. Разрыв между первым и вторым результатами составил менее десяти процентных пунктов. Третью позицию занял список Антуана Рено-Зелински. Его поддержали 27,92% избирателей, что также обеспечило заметную конкуренцию в ходе голосования.

Отдельное внимание к выборам привлекли фамилии кандидатов, которые оказались созвучны известным историческим и политическим именам, что вызвало обсуждение в медиапространстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о скором уходе Эмманюэля Макрона с поста президента Франции. Прогноз прозвучал после отказа французского лидера помочь США с Ормузским проливом и противостоянием Ирану. Республиканец подверг критике действия союзников по НАТО. Он заявил, что американцы потратили на альянс триллионы долларов. При этом хозяин Белого дома не уточнил, планирует ли он выход США из военного блока.