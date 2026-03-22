Во Франции на выборах скончались два человека — избиратель и наблюдатель

Во Франции в ходе второго тура муниципальных выборов произошёл второй за день смертельный инцидент. В городе Сент-Этьен на востоке страны скончался наблюдатель на избирательном участке. Об этом сообщает радиостанция ici.

По данным источника, мужчина пожилого возраста внезапно пожаловался на боль в груди. Прибывшие медики пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора, но спасти не смогли. Инцидент произошёл около полудня по местному времени. Из-за случившегося три участка в городе временно закрыли, но после 14:00 они возобновили работу.

Погибший наблюдатель входил в один из списков кандидатов в члены городского совета Сент-Этьена. Его имя не раскрывается из-за правил французского медиарегулятора ARCOM, запрещающих публиковать такую информацию в день голосования.

Ранее телеканал France 3 сообщал о смерти пожилого избирателя в городе Анси. Там из-за инцидента также временно закрывали три участка.

