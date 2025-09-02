В партии Ле Пен заявили, что она не будет бороться за пост премьера Франции

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не планирует бороться за пост премьер-министра страны даже на фоне возможной отставки правительства. Об этом заявил вице-председатель партии Себастьян Шеню в эфире телеканала BFMTV.

«Нет, это не входит в наши перспективы. Знаете, мы всегда говорили: Марин Ле Пен — в Елисейский дворец (резиденция президента. — Прим. Life.ru), Жордан Барделла — в Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра. — Прим. Life.ru)», — сказал Шеню.

Данное заявление прозвучало в условиях политического кризиса во Франции, где левые силы угрожают инициировать отставку президента Эмманюэля Макрона.