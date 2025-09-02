В партии Ле Пен заявили, что она не будет бороться за пост премьера Франции
Шеню: Ле Пен готовится к президентским выборам, а не к борьбе за пост премьера
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - C
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не планирует бороться за пост премьер-министра страны даже на фоне возможной отставки правительства. Об этом заявил вице-председатель партии Себастьян Шеню в эфире телеканала BFMTV.
«Нет, это не входит в наши перспективы. Знаете, мы всегда говорили: Марин Ле Пен — в Елисейский дворец (резиденция президента. — Прим. Life.ru), Жордан Барделла — в Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра. — Прим. Life.ru)», — сказал Шеню.
Данное заявление прозвучало в условиях политического кризиса во Франции, где левые силы угрожают инициировать отставку президента Эмманюэля Макрона.
Напомним, что 31 марта лидера «Национального объединения» приговорили к четырём годам лишения свободы за «нецелевое использование общественных средств» Европарламента. Также Ле Пен запретили принимать участие в президентских выборах в 2027 году. Сама политик назвала свой приговор политической расправой.