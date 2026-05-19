«Турбулентность перед выборами»: Названы главные кандидаты на пост президента Франции
Политолог Кривешко: Франция перед выборами 2027 года находится в турбулентности
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Эмманюэль Макрон завершает второй президентский срок, оставляя «вакуум лидерства», и на этом фоне ключевой фигурой предвыборной гонки становится Эдуар Филипп, рассказала член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко. Его позиционирование как умеренного центриста и продолжателя курса действующего главы государства делает его логичным выбором для элит, отметила политолог.
Однако чрезмерная идентификация с нынешним режимом делает Филиппа уязвимым для протестного электората, ищущего обновления. Одновременно появляется молодой и амбициозный Габриэль Атталь. Призывы сотен мэров и депутатов к его участию подталкивают центристский лагерь к компромиссу между преемственностью и изменениями.
Если Филипп сохранит региональную базу, а Атталь мобилизует городскую молодёжь, их коалиция может объединить до 60–65% традиционного центристского электората, создавая реальную угрозу для правого фланга. С правой стороны Жордан Барделла демонстрирует устойчивую поддержку ультраправого сегмента, и его шансы на выход во второй тур напрямую зависят от того, насколько центристский лагерь сумеет консолидироваться.
При расколе центристов Барделла может претендовать на лидерство уже в первом туре. Французский электорат одновременно демонстрирует ностальгию по стабильности и жажду перемен, что создаёт для центристов уникальную возможность применить стратегию «двойного импульса», где Филипп отвечает за узнаваемость и опыт, а Атталь — за новое видение.
«Французская политическая сцена перед выборами 2027 года находится в состоянии турбулентности», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс», добавив, что сценарий будущих выборов не сводится к простой дуэли «центр против правых».
Ранее аналитики пришли к выводу, что преемник лидера французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен Жордан Барделла может сменить Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Он уже пообещал избавить Елисейский дворец от флагов ЕС.
