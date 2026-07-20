Новости СВО 20 июля: Армия России освободила Вольное, ВСУ попали в тиски в Крымках, Берлин грозит Киеву лишением помощи

Сумская область 20 июля: Дроны «Севера» контролируют трассу от Сум до Харькова

Группировка «Север» установила огневой контроль над участком трассы в Краснопольском районе, которая соединяет Харьков и Сумы. Противник перенёс военную логистику через города Тростянец и Ахтырка.

— Командование ВСУ экстренно пытается оборудовать оборонительные рубежи около сёл Гнилица и Осоевка в Краснопольском регионе, чтобы сохранить контроль над одним из своих логистических маршрутов и не допустить продвижения наших войск вглубь Сумской области, — поделились авторы канала «Северный ветер».

Но операторы дронов «Севера» всё равно достают до дальних участков трасс, которые противник использует для своих нужд. За прошедшие сутки беспилотники ВС РФ уничтожили военный грузовик и опорный пункт, который прикрывал важную магистраль.

Дроноводы Южной группировки сорвали логистику ВСУ в Краматорском районе. Видео © Telegram / Минобороны России

Также в Сумской области продолжаются бои на линии соприкосновения. ВС РФ штурмуют Уланово, Рыжевку, Писаревку, Могрицу, Марьино, Новую Сечь, Хотень, сражаются на подступах к Малой Слободе и в лесах вокруг Иволжанского.

ДНР 20 июля: Армия России взяла Крымки в кольцо

Штурмовики группы «Запад» наступают на населённый пункт Крымки. Село практически находится в котле. Сейчас на этом участке ВС РФ наступают восточнее села Коровий Яр.

— Бойцы уничтожают пехоту, а также технику противника западнее и восточнее Крымок, выполняя операцию по охвату населённого пункта, чтобы в дальнейшем вытеснить противника на правый берег реки Оскол, — говорится в сообщении ресурса группировки «Запад» «Оперативный простор».

Харьковская область 20 июля: Армия России развивает успех в Купянске

Группировка «Восток» наступает в окрестностях Изюмского, а также продвигается южнее Шийковки. Кроме того, штурмовики 1-й танковой армии ВС РФ атакуют в направлении села Высшее Солёное, передаёт «Оперативный простор».

Успехи Армии России фиксируются в Купянске. Часть города на левом берегу Оскола практически зачищена от ВСУ. Там остаются только малочисленные группы противника, попавшие в окружение.

— На правый берег Купянска мы перебрасываем больше сил. Поэтому инициатива там тоже на нашей стороне, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Подразделения группировки «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Освободив Купянск, подразделения на этом участке смогут помочь силам Армии России, которые наступают со стороны Волчанска, отметил Кукушкин.

Днепропетровская область 20 июля: Армия России взяла под контроль Вольное

Бойцы 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» установили контроль над селом Вольное. Населённый пункт находится на берегу реки Гайчур.

— Группировка «Восток» продолжает расширять плацдарм в Днепропетровском регионе. Одна из главных целей на этом направлении — посёлок Покровское. Этот населённик расположен на важном перекрёстке и играет серьёзную роль в логистике противника на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Освобождение села Вольное позволяет обезопасить фланг группировки, наступающей в направлении Покровского, подытожил военкор.

Карта СВО на 20 июля 2026 года

Карта СВО на 20 июля 2026 года. Армия России продвигается западнее населённого пункта Белый Колодезь. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В Германии призвали прекратить помогать Украине

Берлин должен прекратить всю помощь Украине. Это касается как финансовых вливаний в экономику, так и военных поставок. Такое предложение прозвучало от немецкой партии «Альтернатива для Германии».

— Мы прекратим всю помощь Украине. Больше никаких денег, оружия и солдат, — заявила лидер партии Алиса Вайдель.

Кроме того, немецкий политик подчеркнула, что не допустит вступления Украины в Европейский союз и НАТО.