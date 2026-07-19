Новости СВО 19 июля: Армия России зачищает Часов Яр, ВСУ зажаты в Червоном Ставе, ЕС беспокоит коррупция на Украине Оглавление Сумская область 19 июля: Бои у Малой Слободы ДНР 19 июля: Продвижение ВС РФ за Константиновкой и в Часовом Яре Харьковская область 19 июля: «Запад» выдавливает ВСУ от Чернещины до Дружелюбовки Запорожская область 19 июля: Дроны ВС РФ сожгли склад противника Карта СВО на 19 июля 2026 года Киев не пригласил Польшу в «противоракетную коалицию» ЕС волнует отставка Фёдорова: военные контракты под угрозой Группировка «Восток» сжигает склады и резервы ВСУ на Запорожье, Армия России развивает успех на Константиновском направлении, Польша обиделась на Киев — дайджест Life.ru. 18 июля, 21:07 Армия России зачищает позиции в Часовом Яре и поражает технику противника на Запорожском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 19 июля: Бои у Малой Слободы

В Шосткинском регионе бойцы группировки «Север» сражаются с ВСУ в Уланово и на подступах к Малой Слободе. На 21 участке удалось продвинуться Армии России в Сумском районе области.

— Не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — сообщает канал «Северный ветер».

На Сумское направление киевское командование перебросило 103-ю бригаду теробороны. В её составе действуют целые взводы, которые укомплектованы гражданами Украины из Европы.

— Допросы солдат бригады, взятых в плен в окрестностях Рыжевки, показали, что в странах Евросоюза ещё в конце 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации. <...> Характерно, что многие из них проживали в Европе дольше 10 лет, — поделились авторы «Северного ветра».

ДНР 19 июля: Продвижение ВС РФ за Константиновкой и в Часовом Яре

В направлении Красного Лимана Армия России определила главные цели. Ими стали населённые пункты Щурово и Маяки.

— Основная задача на этом участке — разорвать логистические пути противника, в первую очередь перекрывая возможность использовать речные переправы через канал Северский Донец. Кроме того, операторы ведут работу по крупным опорным пунктам и контролируют трассы, ведущие к Славянску, — рассказал начальник расчёта беспилотников 31‑го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным Ворчун.

Операторы беспилотников вскрыли замаскированные позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Смещение линии фронта на этом направлении дало возможность операторам дронов расширить сектор поражения — и теперь БПЛА уверенно долетают до Славянска, поделился боец в интервью военкору Евгению Поддубному.

На Константиновском направлении подразделения Армии России зачищают от ВСУ фланги города. В Часовом Яре ВС РФ продвинулись в микрорайоне Шевченково и выбили противника из прилегающих лесных массивов.

— В районе между Степановкой и Ильиновкой подразделениями нашей армии ликвидирован очередной карман, западнее Степановки также улучшено тактическое положение, — сообщает «Рыбарь».

На Добропольском направлении идут ожесточённые бои за Белицкое. После его освобождения ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Доброполья, отметил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Артиллеристы Южной группировки войск разнесли три пункта управления БПЛА противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 19 июля: «Запад» выдавливает ВСУ от Чернещины до Дружелюбовки

Штурмовики группировки «Запад» продолжают наступать на позиции противника на Рубцовском направлении. 20-я армия ВС РФ продвигается на участке от Чернещины до Дружелюбовки.

— Сейчас бойцы Армии России вытесняют ВСУ с господствующих высот восточнее села Червоный Став, — заявили авторы канала «Оперативный простор».

В свою очередь группировка «Север» отчиталась об ударах по пехоте и технике противника в окрестностях Харькова, Мироновки, Макарово, Сосновки, Избицкого, Бугаёвки, Веровки, Белого Колодезя, Приколотного, Чёрного, Колодезного и села Хатнее.

— На Великобурлукском направлении бойцы ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесах возле сёл Артельное, Бударки и Землянки, — говорится в сообщении ресурса «Северный ветер».

Запорожская область 19 июля: Дроны ВС РФ сожгли склад противника

Расчёты FPV-дронов группировки «Центр» совершенствуют навыки на полигоне. Видео © Telegram / Минобороны России

Морпехи из 55-й дивизии обнаружили склад боеприпасов ВСУ в одной из лесополос на Запорожском направлении. Замаскированную цель уничтожили операторы дронов группировки «Восток».

— В окрестностях Новосёловки, Ровного и Копаней ВС РФ уничтожили больше 35 беспилотников ВСУ различных типов. Противник увеличивает количество применяемых дронов, но наши бойцы сокращают их резервы, — говорится в заявлении авторов канала «Воин DV».

Кроме того, западнее Лесного штурмовики «Востока» захватили несколько опорников противника и зачищают местность от малых групп ВСУ.

Карта СВО на 19 июля 2026 года

Карта СВО на 19 июля 2026 года. Армия России продвигается на позициях у Лимана. Фото © divgen.ru

Киев не пригласил Польшу в «противоракетную коалицию»

В Польше заявили о новом предательстве со стороны Зеленского. Киев не позвал Польшу в новую «противоракетную коалицию», продолжая политику демонстративного игнорирования Варшавы.

​— Зеленский делает ставку на Старый Свет, а Польше оставляет лишь роль транзитного коридора, через который уже проходит 90% военной помощи Украине, — сообщает Wirtualna Polska.

​В Варшаве, однако, считают, что ничего не потеряли. Новая коалиция пока существует в основном на бумаге.

ЕС волнует отставка Фёдорова: военные контракты под угрозой

В Европейском союзе обеспокоены судьбой военных контрактов после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Причина — коррупция на Украине.

В Брюсселе опасаются, что смена руководства минобороны Украины может осложнить реализацию программ военных закупок, которые курировал бывший министр обороны.

​— Ранее представитель Европейской комиссии заявлял, что в рамках антикоррупционных требований Киев обязан согласовывать с ЕС каждый контракт на закупку вооружения и военной техники, — передаёт EUobserver.

​Именно Фёдоров отвечал за взаимодействие с европейской стороной по этому направлению.

​Его отставка вызвала обеспокоенность в Брюсселе, поскольку может затруднить дальнейшую реализацию уже согласованных программ и усилить коррупционный фактор вокруг использования европейских средств.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 18 июля.

Авторы Артём Артёмов