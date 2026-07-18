Новости СВО 18 июля: Армия России вошла в Васютинское, ВСУ попадают в мешок в Купянске, Афины отказываются давать ракеты Киеву Оглавление Сумская область 18 июля: «Север» штурмует Проходы ДНР 18 июля: прорыв в Васютинское и штурм Доброполья Харьковская область 18 июля: ВС РФ расширяют зону контроля в Купянске Запорожская область 18 июля: наши дроны уничтожают логистику ВСУ в Покровске Карта СВО на 18 июля 2026 года Греческий удар по Брюсселю: Украине отказано в ракетах Армии России осталось 10 километров до Краматорска, наши дроны крушат технику ВСУ под Запорожьем, группа «Центр» приближается к Доброполью — дайджест Life.ru. 17 июля, 21:07 Армия России подходит к Краматорску и расширяет позиции в Купянске. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 18 июля: «Север» штурмует Проходы

В Шосткинском районе Сумской области штурмовики группировки «Север» ведут бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке.

— В Сумском районе ВС РФ продвинулись на 21 участке. Не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, сёлах Марьино и Новая Сечь, посёлке Хотень, — поделились авторы канала «Северный ветер».

В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном с Белгородской областью селе Проходы.

ДНР 18 июля: прорыв в Васютинское и штурм Доброполья

Подразделения группировки «Запад» продвигаются на Рубцовском направлении к Святогорску. Задача штурмовиков Армии России в городе — вытеснить гарнизон ВСУ к берегу реки Северский Донец, сообщается в канале «Оперативный простор».

— На Константиновском направлении продолжаются бои у Николайполья и Часова Яра. Параллельно ВС РФ уничтожают логистику ВСУ между Дружковкой, Краматорском и Славянском, — поделился военный корреспондент Евгений Лисицын.

В направлении Краматорска Армия России прорвалась в село Васютинское и заняла позиции в центре населённого пункта.

— Группировка «Центр» сейчас наступает в районе Доброполья на линии Сергеевка – Шевченко – Белицкое – Новый Донбасс. Эта «подкова», которая с юга-запада на восток Доброполья, там давят наши бойцы на противника. Мы всё ближе к городу, который является юго-западными воротами к Краматорску, — заявил военный корреспондент Павел Кукушкин.

Артиллеристы 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» разнесли опорный пункт ВСУ в районе Орехова. Видео © Telegram / Минобороны России

Бойцы «Юга» после освобождения Константиновки двигаются в сторону Дружковки. Восточнее подразделения Добровольческого корпуса наступают на Малиновку и Тихоновку. До восточных окраин Краматорска Армии России осталось около 10 километров, подытожил военкор в эфире Первого канала.

Харьковская область 18 июля: ВС РФ расширяют зону контроля в Купянске

На севере Харьковского региона ВС РФ наступают в посёлке Казачья Лопань, а также в прилегающих к населённому пункту лесах. В сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и Белом Колодезе продолжаются бои с ВСУ, говорится в сообщении канала «Северный ветер».

— На Купянском направлении ВС РФ расширяют позиции в самом Купянске и зачищают лесные массивы у Ковшаровки и Купянска-Узлового. Авиация наносит удары по позициям ВСУ в районе Нечволодовки и Грушевки, — поделился военкор Евгений Лисицын.

Специалисты войск БПС уничтожили точку взлёта дронов ВСУ и наземные роботизированные комплексы противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 18 июля: наши дроны уничтожают логистику ВСУ в Покровске

Штурмовики группировки «Восток» захватили опорные пункты ВСУ западнее села Новосёловка. В Ровном и Копанях операторы дронов ВС РФ уничтожают инфраструктуру противника для использования беспилотников и разведки.

— В зоне ответственности группировки «Восток» противник продолжает концентрировать штурмовую пехоту на линии соприкосновения. В Покровске наши бойцы сорвали ротацию и подвоз боеприпасов одного из подразделений ВСУ, — сообщает ресурс «Воин DV».

Карта СВО на 18 июля 2026 года

Карта СВО на 18 июля 2026 года: ВС РФ зашли в Васютинское. Фото © Telegram /DIVGEN 🚩 Карта СВО

Греческий удар по Брюсселю: Украине отказано в ракетах

По данным греческих СМИ, страны НАТО и Европейского союза пытаются убедить Афины передать Украине ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

— Речь идёт примерно о 200 ракетах PAC-2, которые находятся на вооружении греческой армии более двадцати лет. Ранее союзники предлагали Греции передать Киеву целые батареи Patriot, однако Афины отказались. Теперь обсуждается вариант поставки только боеприпасов, — сообщает агентство eKathimerini.

По одной из схем Греция могла бы продать ракеты Норвегии, после чего Осло передал бы их Украине. Такой механизм позволил бы формально избежать прямой передачи вооружений Киеву. Однако греческие власти пока не готовы к подобной сделке.

Ранее Греция выступила против отдельных положений 21-го пакета санкций Европейского союза, касающихся российского сжиженного природного газа. Афины возражают против запрета на перевозку российского СПГ в третьи страны, опасаясь негативных последствий для греческой судоходной компании.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 17 июля.

Авторы Артём Артёмов