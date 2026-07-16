«Продолжай в том же духе»: Украинцы предрекли Зеленскому новый Майдан после увольнения Фёдорова
Украинцы набросились на Зеленского в Telegram из-за увольнения Фёдорова
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пользователи Telegram начали массово критиковать Владимира Зеленского после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Комментарии в его канале отключены, однако подписчики нашли способ отправлять сообщения через платные подарки.
Скриншот © Telegram/Зеленский
Пользователи покупают цифровые подарки и оставляют в подписях к ним резкие высказывания в адрес украинского лидера.Среди сообщений встречаются требования вернуть Фёдорова на должность и претензии к кадровой политике руководства Незалежной. Некоторые из отправителей готовы платить за такую возможность.
Скриншот © Telegram/Зеленский
«Долой Сырского, верни Фёдорова, и уволься сам. Хотя бы проезд по 8 гривен верни», — пишет один из пользователей.
Скриншот © Telegram/Зеленский
Другие комментаторы также выразили недовольство решением Зеленского: «Увольнение Фёдорова — это выстрел в колено во время марша!» и «Спасибо за всё брат. Продолжай в том же духе и майдан тебе обеспечен».
Скриншот © Telegram/Зеленский
«Спасибо жителям Кривбасса за президента ***. Худший президент и агент Кремля. Чтобы ты сдох. Жаль, что твои родители не бесплодны», — разразился недовольством ещё один комментатор.
Скриншот © Telegram/Зеленский
Ранее Михаил Фёдоров подтвердил уход с поста главы Минобороны Украины. В прощальном обращении он назвал работу в ведомстве большой честью. Зеленский заявил, что причиной кадрового решения стал затяжной конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.
Кстати, про майдан — на Украине уже прошли акции протеста против увольнения Фёдорова. Митинги состоялись в нескольких городах, включая Днепропетровск, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Луцк, Полтаву и Тернополь. Сам Фёдоров ранее заявлял, что предлагал Зеленскому рассмотреть увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Тот отмечал, что в идеальном варианте конечно же следовало бы одновременно заменить обоих руководителей.
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