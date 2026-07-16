«Продолжай в том же духе»: Украинцы предрекли Зеленскому новый Майдан после увольнения Фёдорова

Пользователи Telegram начали массово критиковать Владимира Зеленского после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Комментарии в его канале отключены, однако подписчики нашли способ отправлять сообщения через платные подарки.

Скриншот © Telegram/Зеленский

Пользователи покупают цифровые подарки и оставляют в подписях к ним резкие высказывания в адрес украинского лидера.Среди сообщений встречаются требования вернуть Фёдорова на должность и претензии к кадровой политике руководства Незалежной. Некоторые из отправителей готовы платить за такую возможность.

Скриншот © Telegram/Зеленский

«Долой Сырского, верни Фёдорова, и уволься сам. Хотя бы проезд по 8 гривен верни», — пишет один из пользователей.

Скриншот © Telegram/Зеленский

Другие комментаторы также выразили недовольство решением Зеленского: «Увольнение Фёдорова — это выстрел в колено во время марша!» и «Спасибо за всё брат. Продолжай в том же духе и майдан тебе обеспечен».

Скриншот © Telegram/Зеленский

«Спасибо жителям Кривбасса за президента ***. Худший президент и агент Кремля. Чтобы ты сдох. Жаль, что твои родители не бесплодны», — разразился недовольством ещё один комментатор.

Скриншот © Telegram/Зеленский

Ранее Михаил Фёдоров подтвердил уход с поста главы Минобороны Украины. В прощальном обращении он назвал работу в ведомстве большой честью. Зеленский заявил, что причиной кадрового решения стал затяжной конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.