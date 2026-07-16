Зеленский заявил, что Фёдоров останется в его команде после отставки

Михаил Фёдоров останется в команде Владимира Зеленского после ухода с поста главы Министерства обороны. Об этом главарь киевской верхушки заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Уверен, что Михаил останется в команде. Мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть», — сказал Зеленский.

Фёдоров возглавлял Минобороны Украины с января 2026 года. Ранее он официально подтвердил свой уход с должности и назвал работу в ведомстве большой честью. До этого Зеленский заявлял, что кадровые изменения в военном руководстве связаны с конфликтами между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ. При этом Зеленский отмечал, что в идеальном варианте следовало бы одновременно сменить и главу Минобороны, и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако сделать это сразу было невозможно.