Новости СВО 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Плавни, ВСУ бегут от Червоного Става, Зеленский разгоняет кабмин Оглавление Сумская область 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Малую Слободку Запорожская область 17 июля: ВС РФ зашли в Плавни и Лесное ДНР 17 июля: Дроны ВС РФ перекрыли трассу на Дружковку Харьковская область 17 июля: ВС РФ окружают Червоный Став Карта СВО на 17 июля 2026 года Белоусов анонсировал ИИ для фронта Зеленский уволил Фёдорова: конфликт с Сырским Армия России взяла под контроль трассу от Краматорска до Дружковки, «Восток» продвигается к Лесному, министр обороны Белоусов анонсировал боевые нейросети — дайджест Life.ru. 16 июля, 21:07 Армия России перекрыла трассу на Дружковку и зачищает Константиновку. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Малую Слободку

ВС РФ поразили командный пункт 71-й аэромобильной бригады ВСУ в городе Ворожба Сумского района. На это указывают некрологи уничтоженных противников, пишут авторы канала «Северный ветер».

В Сумской области Армия России ведёт наступление на нескольких участках. Подразделения группировки «Север» сражаются с противником в Проходах, Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, селе Новая Сечь, а также в посёлке Хотень. Также бои идут в лесах южнее Иволжанского.

— В Шосткинском районе штурмовики «северян» сражаются в селе Уланово и на подступах к Малой Слободке, а в Сумском районе подразделения ВС РФ продвинулись на 21-м участке до 800 метров, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Запорожская область 17 июля: ВС РФ зашли в Плавни и Лесное

На северном участке расчёты операторов дронов ВС РФ продолжают пресекать попытки противника провести ротации, а также уничтожают малые штурмовые группы ВСУ.

— Западнее Лесного штурмовики группировки «Восток» заняли опорные пункты противника. Бойцы продолжают работу по зачистке территории от диверсантов ВСУ, — пишут авторы канала «Воин DV».

Также Армия России продвинулась севернее Степового и Малых Щербаков, а также в окрестностях Щербаков в сторону Орехова.

— В то же время противник не оставляет попыток взять под полный контроль Степногорск и зашёл в Плавни, закрепившись в районе женского монастыря, — подытожил военный аналитик Анатолий Радов.

В Запорожской области расчёты ударных беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку материальных средств ВСУ, а операторы ульяновских десантников поразили технику и живую силу противника. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 17 июля: Дроны ВС РФ перекрыли трассу на Дружковку

На Краснолиманском направлении Армия России наступает восточнее посёлка Щурово.

— Штурмовые подразделения 25-й армии группировки войск «Запад» продвигаются в лесном массиве национального парка «Святые Горы» и планомерно уничтожают позиции ВСУ в самом Щурове, — поделились авторы «Оперативного простора».

Тем временем 4-я мотострелковая бригада ВС РФ лишает противника логистики и безопасных дорог за ранее освобождённой Константиновкой.

— Трасса Н-20 «Краматорск – Дружковка – Алексеево – Дружковка» не единственная дорожка ВСУ к снабжению в этом районе, но самая оживлённая, — пишет ресурс «Военная хроника».

Постепенно с магистралью делают то, что делали уже не раз на других участках фронта, — наращивают удары дронами по транспорту противника. В ход идут как FPV-дроны, так и барражирующие боеприпасы «Ланцет» с автонаведением.

Операторы FPV-перехватчиков и расчёт «Молнии-ПВО» сбили ударные и разведывательные беспилотники противника. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 17 июля: ВС РФ окружают Червоный Став

В Харьковской области группировка «Север» наступает в нескольких районах региона. За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Барановки, Ивановки, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Приколотного, Ивашкино, Колодезного, Богодухова и села Хатнее.

— Штурмовые подразделения ВС РФ наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах, — передаёт канал «Северный ветер».

На Волчанском направлении бойцы Армии России продвинулись до 700 метров на 12 участках. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесах Волчанского района.

Анализ некрологов показал, что киевское командование использовало солдат 302-й зенитной ракетной батареи ВСУ для штурмовых действий в окрестностях Избицкого. Раньше это подразделение прикрывало небо над Харьковом.

На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются южнее населённого пункта Чернещина.

— Штурмовики 20-й армии группировки «Запад» продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населённого пункта Червоный Став, — передают авторы канала «Оперативный простор».

Карта СВО на 17 июля 2026 года





Белоусов анонсировал ИИ для фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». На месте он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях противника, а также оценил новые технологические решения, которые сейчас внедряют на передовой.

«Центр» внедрил сразу несколько технологических разработок, которые упрощают, ускоряют и делают эффективнее ведение боевых действий. Среди них, например, система анализа и управления «Свод», которая структурирует обмен информацией между тактическими подразделениями. Это сильно повышает координацию на линии фронта.

Кроме того, в группировке сформировали и полностью укомплектовали новые подразделения беспилотных систем. Также в них создали специальные аналитические группы.

— Должны классификатор сделать. Как только они сделают классификатор, сразу же мы начнём использовать его эффективность. Там можно будет смотреть эффективность расчётов. По искусственному интеллекту: мы как раз открыли «Витрину данных». Производители сейчас подключились для обучения нейросетей, — отметил Белоусов.

Зеленский уволил Фёдорова: конфликт с Сырским

На Украине отправили в отставку министра обороны Михаила Фёдорова. Вскоре на улицах городов начали собираться стихийные демонстрации в поддержку уже экс-главы ведомства.

— Ситуация развивается очень интересно, поскольку вчера решение Зеленского (отставка Фёдорова. — Прим. ред.) было встречено с огромным сопротивлением среди ряда украинских военнослужащих, особенно медийных. А замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Михаила Фёдорова, назвав решение ошибочным, — пишут авторы «Архангела спецназа».

Следом бывший министр обороны собрал пресс-конференцию, где назвал причины его отстранения от управления ведомством. Он обвинил главкома ВСУ Александра Сырского в «плетении интриг» и поддержал протесты на Украине.

По словам Фёдорова, именно Сырский блокировал его инициативы на посту министра обороны. Кроме того, между ними возник личный конфликт.

— Были предложены кардинальные кадровые решения — смена главкома и начальника генерального штаба ВСУ, — сказал Фёдоров во время пресс-конференции.

Конфликт между министром обороны и главнокомандующим украинской армией признал и Владимир Зеленский. Ответственность президент Украины возложил на участников распрей и на себя самого.

— Президент, когда страна находится в состоянии войны, не имеет права выбирать в такой ситуации. Я очень хотел бы единства, но стороны к нему не пришли. <…> Последовательность своих решений я буду показывать: если стороны не могут решить вопрос, то это придётся сделать мне, — заявил Зеленский.

Ещё глава Украины раскрыл, что на должность нового главы оборонного ведомства рассматривается нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам Зеленского, он может заняться решением проблем с ТЦК, снабжением армии и строительством оборонительных сооружений.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 16 июля.

Авторы Артём Артёмов