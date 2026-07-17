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Новости СВО 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Плавни, ВСУ бегут от Червоного Става, Зеленский разгоняет кабмин

Оглавление
Сумская область 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Малую Слободку
Запорожская область 17 июля: ВС РФ зашли в Плавни и Лесное
ДНР 17 июля: Дроны ВС РФ перекрыли трассу на Дружковку
Харьковская область 17 июля: ВС РФ окружают Червоный Став
Карта СВО на 17 июля 2026 года
Белоусов анонсировал ИИ для фронта
Зеленский уволил Фёдорова: конфликт с Сырским

Армия России взяла под контроль трассу от Краматорска до Дружковки, «Восток» продвигается к Лесному, министр обороны Белоусов анонсировал боевые нейросети — дайджест Life.ru.

16 июля, 21:07
Армия России перекрыла трассу на Дружковку и зачищает Константиновку. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Армия России перекрыла трассу на Дружковку и зачищает Константиновку. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 17 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Малую Слободку

ВС РФ поразили командный пункт 71-й аэромобильной бригады ВСУ в городе Ворожба Сумского района. На это указывают некрологи уничтоженных противников, пишут авторы канала «Северный ветер».

В Сумской области Армия России ведёт наступление на нескольких участках. Подразделения группировки «Север» сражаются с противником в Проходах, Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, селе Новая Сечь, а также в посёлке Хотень. Также бои идут в лесах южнее Иволжанского.

— В Шосткинском районе штурмовики «северян» сражаются в селе Уланово и на подступах к Малой Слободке, а в Сумском районе подразделения ВС РФ продвинулись на 21-м участке до 800 метров, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Запорожская область 17 июля: ВС РФ зашли в Плавни и Лесное

На северном участке расчёты операторов дронов ВС РФ продолжают пресекать попытки противника провести ротации, а также уничтожают малые штурмовые группы ВСУ.

— Западнее Лесного штурмовики группировки «Восток» заняли опорные пункты противника. Бойцы продолжают работу по зачистке территории от диверсантов ВСУ, — пишут авторы канала «Воин DV».

Также Армия России продвинулась севернее Степового и Малых Щербаков, а также в окрестностях Щербаков в сторону Орехова.

— В то же время противник не оставляет попыток взять под полный контроль Степногорск и зашёл в Плавни, закрепившись в районе женского монастыря, — подытожил военный аналитик Анатолий Радов.

В Запорожской области расчёты ударных беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку материальных средств ВСУ, а операторы ульяновских десантников поразили технику и живую силу противника. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 17 июля: Дроны ВС РФ перекрыли трассу на Дружковку

На Краснолиманском направлении Армия России наступает восточнее посёлка Щурово.

— Штурмовые подразделения 25-й армии группировки войск «Запад» продвигаются в лесном массиве национального парка «Святые Горы» и планомерно уничтожают позиции ВСУ в самом Щурове, — поделились авторы «Оперативного простора».

Тем временем 4-я мотострелковая бригада ВС РФ лишает противника логистики и безопасных дорог за ранее освобождённой Константиновкой.

— Трасса Н-20 «Краматорск – Дружковка – Алексеево Дружковка» не единственная дорожка ВСУ к снабжению в этом районе, но самая оживлённая, — пишет ресурс «Военная хроника».

Постепенно с магистралью делают то, что делали уже не раз на других участках фронта, — наращивают удары дронами по транспорту противника. В ход идут как FPV-дроны, так и барражирующие боеприпасы «Ланцет» с автонаведением.

Операторы FPV-перехватчиков и расчёт «Молнии-ПВО» сбили ударные и разведывательные беспилотники противника. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 17 июля: ВС РФ окружают Червоный Став

В Харьковской области группировка «Север» наступает в нескольких районах региона. За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Барановки, Ивановки, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Приколотного, Ивашкино, Колодезного, Богодухова и села Хатнее.

— Штурмовые подразделения ВС РФ наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах, — передаёт канал «Северный ветер».

На Волчанском направлении бойцы Армии России продвинулись до 700 метров на 12 участках. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесах Волчанского района.

Анализ некрологов показал, что киевское командование использовало солдат 302-й зенитной ракетной батареи ВСУ для штурмовых действий в окрестностях Избицкого. Раньше это подразделение прикрывало небо над Харьковом.

На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются южнее населённого пункта Чернещина.

— Штурмовики 20-й армии группировки «Запад» продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населённого пункта Червоный Став, — передают авторы канала «Оперативный простор».

Карта СВО на 17 июля 2026 года

  • Карта СВО на 17 июля 2026 года. ВС РФ ведут бои в Кондратовке и Уланове. Фото © Telegram / divgen
    Карта СВО на 17 июля 2026 года. ВС РФ ведут бои в Кондратовке и Уланове. Фото © Telegram / divgen
  • Фото © Telegram / divgen
    Фото © Telegram / divgen

Карта СВО на 17 июля 2026 года. ВС РФ ведут бои в Кондратовке и Уланове. Фото © Telegram / divgen

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Белоусов анонсировал ИИ для фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». На месте он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях противника, а также оценил новые технологические решения, которые сейчас внедряют на передовой.

«Центр» внедрил сразу несколько технологических разработок, которые упрощают, ускоряют и делают эффективнее ведение боевых действий. Среди них, например, система анализа и управления «Свод», которая структурирует обмен информацией между тактическими подразделениями. Это сильно повышает координацию на линии фронта.

Кроме того, в группировке сформировали и полностью укомплектовали новые подразделения беспилотных систем. Также в них создали специальные аналитические группы.

— Должны классификатор сделать. Как только они сделают классификатор, сразу же мы начнём использовать его эффективность. Там можно будет смотреть эффективность расчётов. По искусственному интеллекту: мы как раз открыли «Витрину данных». Производители сейчас подключились для обучения нейросетей, — отметил Белоусов.

Зеленский уволил Фёдорова: конфликт с Сырским

На Украине отправили в отставку министра обороны Михаила Фёдорова. Вскоре на улицах городов начали собираться стихийные демонстрации в поддержку уже экс-главы ведомства.

— Ситуация развивается очень интересно, поскольку вчера решение Зеленского (отставка Фёдорова. — Прим. ред.) было встречено с огромным сопротивлением среди ряда украинских военнослужащих, особенно медийных. А замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Михаила Фёдорова, назвав решение ошибочным, — пишут авторы «Архангела спецназа».

Следом бывший министр обороны собрал пресс-конференцию, где назвал причины его отстранения от управления ведомством. Он обвинил главкома ВСУ Александра Сырского в «плетении интриг» и поддержал протесты на Украине.

По словам Фёдорова, именно Сырский блокировал его инициативы на посту министра обороны. Кроме того, между ними возник личный конфликт.

— Были предложены кардинальные кадровые решения — смена главкома и начальника генерального штаба ВСУ, — сказал Фёдоров во время пресс-конференции.

Конфликт между министром обороны и главнокомандующим украинской армией признал и Владимир Зеленский. Ответственность президент Украины возложил на участников распрей и на себя самого.

— Президент, когда страна находится в состоянии войны, не имеет права выбирать в такой ситуации. Я очень хотел бы единства, но стороны к нему не пришли. <…> Последовательность своих решений я буду показывать: если стороны не могут решить вопрос, то это придётся сделать мне, — заявил Зеленский.

Ещё глава Украины раскрыл, что на должность нового главы оборонного ведомства рассматривается нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам Зеленского, он может заняться решением проблем с ТЦК, снабжением армии и строительством оборонительных сооружений.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 16 июля.

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Авторы
Артём Артёмов
Артём Артёмов
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