Новости СВО 16 июля: ВС РФ штурмуют Уланово и Доброполье, ВСУ теряют «Лося» и HMMWV, Трамп анонсирует мир до 2028 года Оглавление Сумская область 16 июля: штурм Уланово и бои у границы РФ ДНР 16 июля: продвижение к Доброполью Карта СВО на 16 июля 2026 года Украина и ЕС наладят выпуск дронов на 1 млрд евро Трамп: соглашение РФ и Украины отложили до 2028 года Армия России продвигается на нескольких участках в ДНР, на Сумщине идут бои у Белгородской и Курской области, президент США говорит о желании Владимира Путина завершить СВО — дайджест Life.ru. 15 июля, 21:07 Армия России наступает у Белгородской и Курской областей. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 16 июля: штурм Уланово и бои у границы РФ

Армия России штурмует Уланово и наступает на Малую Слободку. Эти населённые пункты находятся вблизи Курской области. ВС РФ прорываются к Проходам. Село находится на стыке Курской и Белгородской областей. Также идут бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, сёлах Марьино, Новая Сечь, посёлке Хотень и у Иволжанского.

За сутки украинские подразделения потеряли свыше 150 человек, а также шведскую бронемашину BV-206 «Лось» и американскую HMMWV, ЗРК Бук-М1, миномёт, пикапы, грузовики, БПЛА и НРТК.

Артиллеристы ВС РФ поражают технику и позиции ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 16 июля: продвижение к Доброполью

Начальник расчёта разведывательного БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Моряк рассказал об обстановке в Красном Лимане. Здесь ВСУ терпят поражение. У украинской армии не осталось путей снабжения своей группировки.

— У противника осталось только два-три способа доставки — это с помощью НТРК, беспилотных тележек, которые в небольшом количестве могут перевезти. И то мы наблюдаем и уничтожаем эти тележки. Также с помощью различного рода грузовых БПЛА, которые переносят небольшие грузы и скидывают, но мы их тоже прослеживаем и уничтожаем, — сообщил Моряк.

Группировка «Центр» наступает на Доброполье. Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что этот город является «юго-западными воротами» в Краматорск.

— Бойцы группировки «Центр» сейчас взламывают серьёзную линию обороны противника около Доброполья: в районе Сергеевки, Шевченко, Белицкого и Нового Донбасса, — пояснил Кукушкин.

Карта СВО на 16 июля 2026 года

Карта СВО на 16 июля 2026 года. Штурмовики ВС РФ подошли к селу Уланово. Фото © Telegram / divgen

Украина и ЕС наладят выпуск дронов на 1 млрд евро

Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен украинским орденом Европы. Его она получила в ходе визита в Киев. В указе говорится, что награду она получила за «выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском союзе».

Фон дер Ляйен в Киев приехала не с пустыми руками. Еврокомиссия выделила Украине 1 миллиард евро на БПЛА. Кроме того, заключено соглашение между Украиной и ЕС о совместном производстве дронов-беспилотников.

— В Европе мы уже располагаем огромным технологическим и промышленным потенциалом, который можно задействовать. Кроме того, у нас есть безопасные и надёжные производственные мощности, способные обеспечить наращивание объёмов выпуска, — сказала чиновница.

Трамп: соглашение РФ и Украины отложили до 2028 года

Президент США Дональд Трамп опять запутался в прогнозах по мирным переговорам. Он заявил, что вооружённый конфликт на Украине может завершиться в скором времени, но уверенности в этом у него нет. Он не исключает, что мирное соглашение будет заключено только к концу его президентских в 2028 году. По мнению американского лидера, президент Владимир Путин готов завершить боевые действия.

— Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку, — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что американскому руководству сейчас не до конфликта на Украине из-за войны с Ираном. Свои посреднические услуги между Москвой и Киевом они могут предоставить после того, как разберутся с проблемами на Ближнем Востоке.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 15 июля.

Авторы Даниил Черных