Новости СВО 15 июля: освобождение Николаевки и зачистка Уланово, 101-я бригада ВСУ разбита, Мерц предложил план мира, а Песков указал на абсурд Оглавление Сумская область 15 июля: разгром 101-й ОБр ТрО Харьковская область 15 июля: бои за Казачью Лопань ДНР 15 июля: отступление ВСУ из Красного Лимана Карта СВО на 15 июля 2026 года Удары по одесским портам: ракеты и БПЛА закрыли Черноморск Мерц предложил переговоры по Украине без России Армия России продвигается в Красном Лимане и к Дружкове, ВСУ потеряли дороги в Казачью Лопань, одесские порты закрываются после ракетного удара, Мерц хочет без России договориться о гарантиях безопасности для Украины — дайджест Life.ru. 14 июля, 21:07 Армия России берёт под контроль Красный Лиман. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 15 июля: разгром 101-й ОБр ТрО

Группировка «Север» ВС РФ ведёт наступление вблизи Курской области. Штурмовики продвигаются у Малой Слободки и села Уланово.

— Родственники украинских националистов из состава 101-й ОБр ТерО жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры, — рассказали в «Севере».

Подразделения операторов БПЛА 118-й бригады Территориальной обороны перебрасывают в Сумской район. Здесь ВС РФ ведут наступление в Рыжевке, Писаревке, Могрице, сёлах Марьино, Новая Сечь и посёлке Хотень.

Российские войска в Сумской области ликвидировали ещё свыше 110 противников, а также уничтожили бронемашину «Козак», миномёт, станции РЭБ, пикапы, грузовики, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 15 июля: бои за Казачью Лопань

Армия России наступает в приграничных районах Харьковской области. Бои идут под Волчанском и в Казачьей Лопани. Последний населённый пункт находится на границе с Белгородской областью. Отсюда идёт прямая дорога на Харьков.

— Допросы пленных украинских солдат показали, что сегодня для переброски одной боевой группы к линии боевого соприкосновения на данном участке фронта противник зачастую тратит до недели, — сообщили в группировке «Север».

Добираться личному составу ВСУ приходится по 20 километров, а снабжение у них идёт с помощью БПЛА, которые ВС РФ успешно сбивают.

ДНР 15 июля: отступление ВСУ из Красного Лимана

Подразделения Южной группировки продвигаются к Дружковке. Это стало возможно после освобождения Константиновки.

— Идут бои за южные предместья Дружковки — Осыково и Алексеево-Дружковка. Операторы БПЛА работают как по Дружковке, так и по Краматорску, поскольку там сосредоточен крупный гарнизон, подпитывающий в том числе и гарнизон в Дружковке, — отметил военный корреспондент Павел Кукушкин.

Операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» уничтожают гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Идёт наступление на Славянск. ВС РФ занимаются уничтожением противника в Николаевке. Этот город в пяти километрах от окраин Славянска.

— Общий процент уцелевших зданий в районе Николаевки сейчас составляет около 20. Средний срок использования дома/здания после оборудования там боевой позиции — примерно 72 часа. После чего туда прилетает «Краснополь» или ФАБ с УМПК, — пишут авторы канала «Военная хроника».

ВСУ отступают из Красного Лимана. Город берут подразделения группировки «Запад». Начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии с позывным Кортес рассказал о ситуации в городе.

— Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются, то есть это всё надо проверять, очень сильно фильтровать, и чтобы грамотную и правильную информацию подать командованию, это всё нужно разведать, изучить и грамотно передать, — описал обстановку Кортес.

Карта СВО на 15 июля 2026 года

Карта СВО на 15 июля 2026 года. В Волчанском районе штурмовые подразделения ВС РФ подошли к Захаровке. Фото © Telegram / divgen

Удары по одесским портам: ракеты и БПЛА закрыли Черноморск

Армия России нанесла удары по морской инфраструктуре Украины. В Министерстве обороны сообщили, что в Одесской области атакованы порт Южный и два сухогруза, шедшие из Черноморска в Одессу.

— После массированных атак российских дронов и ракет по портовой инфраструктуре Украины временно прекратил работу терминал Kernel в Черноморске, через который страна экспортировала сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

В порту Южный уничтожена инфраструктура, грузовики и бензовоз.

Мерц предложил переговоры по Украине без России

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к началу мирных переговоров по Украине. Европа, по его словам, готова к ним присоединиться.

— Наш сигнал России таков: пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня, — заявил Мерц.

При этом от части переговоров немецкий чиновник Россию пытается отлучить. А именно от той части, где будет решаться, какие гарантии безопасности получит Украина.

— Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и её партнеры, а не Москва, — сказал канцлер ФРГ.

В Москве ответили на это заявление. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков напомнил, что формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 14 июля.

Авторы Даниил Черных