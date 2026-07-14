Новости СВО 14 июля: ВС РФ штурмуют Красный Лиман и Казачью Лопань, ВСУ несут потери на Сумщине, Путин пригрозил Киеву мощными ответами Оглавление Сумская область 14 июля: разгром ВСУ и уничтожение гаубиц М-101 Харьковская область 14 июля: бои за Казачью Лопань ДНР 14 июля: контроль над дорогами в Красный Лиман Карта СВО на 14 июля 2026 года Путин: Россия ответит на удары ВСУ в несколько раз мощнее ЕС закрывает въезд украинцам-уклонистам Зеленский в Париже выпрашивает ракеты ПВО у «коалиции» Армия России наступает на севере ДНР, в Сумской и Харьковской областях, Путин поставил ультиматум Киеву, Зеленский приехал в Париж жаловаться на российскую баллистику — дайджест Life.ru. 13 июля, 21:07 Армия России отодвигает противника от Курской области. Обложка © РИА Новости /Станислав Красильников

Сумская область 14 июля: разгром ВСУ и уничтожение гаубиц М-101

Группировка войск «Север» ликвидировала в Сумской области свыше 140 человек. Также ВСУ потеряли бронемашины «Козак» и HMMWV, пикапы, грузовики, квадроциклы, гаубицу М-101, миномёты, РЛС RADA, беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы.

Наступательные действия Армия России ведёт у села Уланово и Малой Слободки. Эти населённые пункты находятся на границе Курской области. Одновременно с этим бои идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, в Новой Сечи и посёлке Хотень.

Харьковская область 14 июля: бои за Казачью Лопань

ВС РФ ведут наступление в Харьковской области. В приграничную Казачью Лопань киевское командование перебрасывает неподготовленных военнослужащих.

— Допросы военнопленных показали, что львовские отряды ВСП (военной полиции) устраивают рейды по поиску дезертиров и уклонистов в Харькове, после чего без подготовки отправляют пойманных в направлении Казачьей Лопани, — сообщили в «Севере».

Продолжаются бои в посёлке Белый Колодезь и лесах Волчанского района. Наступление на этом участке отодвигает противника от Белгородской области.

Общие потери украинских подразделений в зоне ответственности группировки «Север» превысили 60 человек. Уничтожены бронемашина «Тиса», САУ «Акация», американская гаубица М-101, израильская РЛС RADA, пикапы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

ДНР 14 июля: контроль над дорогами в Красный Лиман

Армия России разбивает подразделения ВСУ в Красном Лимане. Командир огневого взвода гаубичной батареи 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии с позывным Добрый сообщил, что ВС РФ не дают украинским подразделениям проникать в город.

— Если раньше они ещё могли подъезжать на машинах, то благодаря снарядам, которые мы отправляем туда, мы их отодвинули. То есть мы уже закидываем за населённый пункт. Они не могут, сами они туда не рвутся, они отправляют роботизированные комплексы, — отметил Добрый.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили технику и места дислокации ВСУ. Фото © Telegram / Минобороны России

Группировка «Центр» ведёт наступление на Доброполье. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает об успехах российских войск у Анновки. Этот населённый пункт примыкает к Доброполью. Военкор Евгений Поддубный рассказал, что ВС РФ окружают город.

— На направлении Доброполья сейчас разворачивается одна из важнейших наступательных операций российских подразделений. Наши войска ведут действия по охвату и изоляции населённого пункта, — отметил Поддубный.

Карта СВО на 14 июля 2026 года

Карта СВО на 14 июля 2026 года. ВС РФ заняли новые позиции под Краматорском. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Путин: Россия ответит на удары ВСУ в несколько раз мощнее

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на удары Украины, но атаки ВС РФ будут сильнее.

— Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории России, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, — сказал глава государства.

ЕС закрывает въезд украинцам-уклонистам

Польская газета Rzeczpospolita сообщает, что в ЕС готовы закрыть въезд украинцам, подлежащим мобилизации. Предположительно, решение будет принято в июле, а действовать новые правила будут с марта 2027 года. Замминистра МВД Польши Мацея Душчика заявил, что Варшава готова поддержать данный запрет. Уже сейчас руководство Польши призывает возвращать украинцев на родину.

— Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину, — отметил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Зеленский в Париже выпрашивает ракеты ПВО у «коалиции»

Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Париж, где принял участие в заседании так называемой «коалиции желающих», в которою входят Великобритания, Германия, Франция и другие государства.

— Украинская сторона представит партнёрам антибаллистическую программу, — сообщил Зеленский.

Для Украины этот вопрос стоит остро. В ходе удара 11 июля 2026 года украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты. После этого Зеленский обратился за помощью к западным партнёрам.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 13 июля.

Авторы Даниил Черных