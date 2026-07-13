«Мясник Зеленского»: Как командир 155-й бригады ВСУ приказал убить соседей из-за ссоры жены Оглавление В чём обвиняют Станислава Лучанова В какие скандалы попадал, где служил Станислав Лучанов Какой срок грозит Станиславу Лучанову На Украине не утихает громкий скандал. Уже бывшего командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова обвиняют в жестоких пытках и расправах над мирными жителями и своими бойцами. Его жертвами могли стать 30 человек. Подробности — в материале Life.ru. 13 июля, 12:59 Как комбриг Лучанов использовал штурмовиков для расправы над гражданскими. Коллаж © Life.ru Фото © Youtube / Сейчас

Правоохранители Украины задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской ВСУ Станислава Лучанова. Его подозревают в убийстве двух гражданских.

В чём обвиняют Станислава Лучанова

По версии следствия, в ночь на 28 июня 2026 года селе Калиновка Киевской области были похищены Максим и Роман Мосейчуки. Военная служба правопорядка считает, что причиной стал бытовой конфликт. В этом населённом пункт жила семья Станислава Лучанова. Жена комбрига пожаловалась на братьев Мосейчук.

Лучанов собрал восемь подчинённых, с которыми ворвался в дом семьи Мосейчук. Мужчины были вывезены в Днепропетровскую или Полтавскую область и убиты. Все участники преступления задержаны. В ходе обысков были найдены боеприпасы и гранаты. На суде, где им избирали меру пресечения, они заявили, что просто выполняли приказ руководства.

Вместе с этим Лучанова внесли в базу сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили его в превышении должностных полномочий в личных целях и действиях, направленных на дискредитацию ВСУ.

В какие скандалы попадал, где служил Станислав Лучанов

Подполковник Станислав Лучанов был начальником штаба в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». С февраля 2026 года Лучанов назначен командиром 155-й ОМБр. За время службы он успел стать полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, получить Крест боевых заслуг и орден «За мужество» III степени. Во всех подразделениях, где он был на руководящих должностях, происходили пытки, избиения и убийства военнослужащих. В 425-м полку фиксировали случаи внесудебных расправ.

— Были случаи небоевых убийств военнослужащих. Некоторых военнослужащих просто расстреливали, — рассказал пленный Валерий Мазур.

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11 июля 2026 года Лучанову официально объявили подозрение в умышленном убийстве двух лиц и незаконном лишении свободы. Узнав об этом, он покинул место несения службы. Его уже задержали в украинской столице. Вместе с ним находился адвокат.

Украинские журналисты выяснили, что свыше 30 человек могли погибнуть в этом подразделении в результате пыток. Среди них 43-летний Сергей Богданов. Его мать рассказала, что у него было разбито лицо, хотя официальная версия смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, кардиомиопатия неуточнённая. 38-летний Игорь Чаусов якобы скончался от интоксикации, хотя на его теле найдены синяки. Евгений Набракло умер, по официальной версии, в результате острого гнойного бактериального менингита, но тело его выглядело крайне истощённым. И аналогичных случаев много.

Государственное бюро расследований Украины ведёт дело по фактам насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими. Есть задержания. Одним из пострадавших стал капеллан.

— По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти, — сообщили в ГБР.

155-я бригада попала в скандал после того, как было опубликовано видео, на котором избивают связанного мобилизованного солдата. Лучанов отрицал свою вину, но всё это происходило, когда он был командиром.

Какой срок грозит Станиславу Лучанову

По совокупности статей экс-комбриг может получить пожизненное заключение. Он является фигурантом дел, заведённых по части 2 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство двух или более лиц», части 3 статьи 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», статьи 407 или статьи 408 УК Украины «Дезертирство». Кроме того, есть отягчающие обстоятельства, а именно служебное положение и приказ подчинённым.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

Авторы Даниил Черных