«Четыре выстрела в затылок»: Кто и зачем расправился с киллершей украинского олигарха Ермолаева? Оглавление Тело подозреваемой найдено — детали Кто задержан — офицер ГУР и экс-полицейский Связь с делом Ермолаева — контекст Что дальше — ход расследования FAQ — короткие ответы на главные вопросы Кто такая Анастасия Березовская? Почему её убили? Что известно о задержанных? Как это связано с делом Ермолаева? Будет ли продолжение расследования? Заключение Тело подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева найдено в Киеве. По делу задержаны офицер ГУР и экс-полицейский. Что известно о новом повороте дела о взрыве в Монако. 7 июля, 11:08 Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева: подробности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John_Silver

В окрестностях Киева обнаружено тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. По делу задержаны действующий офицер ГУР и экс-полицейский. Рассказываем, что известно на данный момент.

Тело подозреваемой найдено — детали

6 июля 2026 года, около 23:00 по московскому времени, в Киевской области было найдено тело 39-летней украинки Анастасии Березовской, объявленной Интерполом в розыск за покушение на убийство. Об этом сообщает местное издание «Украинская правда», которое также пишет, что женщина была застрелена. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* уточняет, что тело нашли спустя несколько дней, а само убийство было совершено в пятницу на прошлой неделе.

«Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, была убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили ещё в пятницу, а вчера нашли тело», — написал экс-депутат Рады.

К слову, по данным источников той же «Украинской правды», Березовская вернулась на Украину только 1 июля, а до этого момента с марта 2025 года была за границей.

Кто задержан — офицер ГУР и экс-полицейский

И хотя тело обнаружили только вчера, украинские правоохранители уже смогли задержать двух подозреваемых. Первый — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР), по данным на 7 июля, он уже признался в убийстве и в том, что ранее отправлял Березовской деньги. Второй — бывший сотрудник СБУ. Об этом также сообщила «Украинская правда».

Связь с делом Ермолаева — контекст

Убитая Анастасия Березовская — главная подозреваемая в покушении на убийство Вадима Ермолаева, украинского предпринимателя и, по данным источников, владельца мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Напомним, что вечером 29 июня 2026 года в Монако неизвестным у дома бизнесмена было заложено взрывное устройство, которое было приведено в действие, — пострадал сам бизнесмен, его спутница и 13-летний сын. Сам Ермолаев недавно вышел из комы, спутнице пришлось ампутировать ноги, она находится в тяжёлом состоянии, жизни сына травмы не угрожают.

Следователи восстановили предполагаемый маршрут Березовской с помощью многочисленных камер видеонаблюдения. По данным французских СМИ, в день взрыва она несколько часов следила за передвижениями Ермолаева и его близких.

Вечером подозреваемая якобы дождалась семью недалеко от дома, прошла вперёд и оставила сумку со взрывчаткой возле входа. Затем она отошла примерно на 40–60 метров и, предположительно, дистанционно привела устройство в действие, когда люди приблизились к двери. Эта последовательность событий пока официально не подтверждена прокуратурой и приводится как версия следствия.

Интерпол опубликовал красное уведомление (позволяет правоохранительным органам разных стран разыскать и временно задержать человека для последующей экстрадиции) с фотографией Анастасии Березовской и её приметами. Особенно выделяли, что у подозреваемой на правой руке имеется тату в виде змеи, у неё тёмные волосы и она говорит по-немецки. Властями Монако был выдан ордер на арест женщины, а после она была объявлена в международный розыск.

Что дальше — ход расследования

Мотива у Березовской, скорее всего, не было, вероятно, она просто исполнитель. Но и официальной, подтверждённой следствием причины такого заказа пока тоже нет. Расследование активно продолжается, и версии у журналистов и экспертов разные.

По информации некоторых источников, Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Поэтому конфликт мог возникнуть из-за того, что предприниматель отказывался делиться сверхдоходами с определёнными группами — например, с окружением украинских властей или силовиками.

Также мог быть и политический мотив. В отдельных публикациях фигурировала версия, что Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с разоблачением коррупционных схем на Украине.

Параллельно в расследовании всплывают и другие сложные моменты. Например, после того как тело Березовской нашли под Киевом, в медиа активно обсуждали версию, что её ликвидировали уже сами заказчики, чтобы замести следы. А среди задержанных по делу оказались действующий офицер ГУР и экс-полицейский, что дополнительно запутывает картину и порождает новые гипотезы.

Так что пока рано говорить о единой и доказанной причине: следствие ещё выясняет, кто именно стоял за организацией, какую роль играла сама Березовская и какие именно интересы пересеклись в этом деле.

Кто такая Анастасия Березовская. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Athens.News.Russian

FAQ — короткие ответы на главные вопросы

Кто такая Анастасия Березовская?

Женщина, фигурировавшая в оперативных материалах по делу о покушении на Вадима Ермолаева. По версии следствия, именно она подложила к двери его дома взрывное устройство.

Почему её убили?

Точная причина пока не установлена. Но среди версий фигурирует как и политический мотив, так и желание заказчиков бизнесмена замести следы или устранить свидетеля.

Что известно о задержанных?

Один — действующий офицер ГУР, второй — экс‑полицейский. Другой информации о ходе задержания нет.

Как это связано с делом Ермолаева?

Подозреваемая была частью цепочки, которая готовила покушение на олигарха в Монако. Задержанные могли помогать ей либо участвовать в планировании.

Будет ли продолжение расследования?

Формально — обязательно, но не исключены попытки замять дело, если к схеме причастны высокопоставленные лица из украинской верхушки.

Заключение

Новый поворот в громком деле показывает, что расследование далеко от завершения. Следствие продолжает устанавливать всех причастных.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Андрей Ананьев