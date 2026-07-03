Взрыв в Монако: кто такая подозреваемая украинка и что известно о Ермолаеве

Следователи установили подозреваемую во взрыве в Монако, при котором пострадали бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. По данным французских СМИ, бомбу могла заложить гражданка Украины, проживавшая в Германии. Её имя пока не раскрывается, женщина объявлена в международный розыск.

Власти Монако выдали ордер на арест подозреваемой и запросили публикацию красного уведомления Интерпола. Оно позволяет правоохранительным органам разных стран разыскать и временно задержать человека для последующей экстрадиции, однако формально не является международным ордером на арест.

Что произошло при взрыве в Монако

Взрыв прогремел около 21:00 29 июня 2026 года у входа в жилой дом на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако, недалеко от границы с французским городом Босолей. По предварительным данным, неизвестный оставил на ступенях рюкзак или сумку с самодельным взрывным устройством.

Последствия атаки на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Фото © X / Niporwifi

Внутри устройства находились металлические поражающие элементы. Бомба взорвалась в тот момент, когда к зданию подошли Вадим Ермолаев, находившаяся с ним женщина и 13-летний подросток. Следствие считает, что нападавший заранее выбрал жертв и намеренно дождался их возвращения.

Наиболее тяжёлые ранения получила спутница бизнесмена. Её доставили в больницу в критическом состоянии. Сам Ермолаев и ребёнок также были госпитализированы, но позднее врачи сообщили, что их жизни ничего не угрожает. Официально власти Монако не называли имена пострадавших, однако Ермолаева среди них идентифицировали Reuters, AP и французские СМИ.

Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении со взрывчаткой. Прокурор Монако Стефан Тибо подчёркивал, что следствие не квалифицирует случившееся как террористический акт: основной версией остаётся целенаправленное покушение на конкретную семью.

Кто такая подозреваемая украинка

Сразу после взрыва полиция разыскивала человека, похожего на мужчину. На записях с камер видеонаблюдения был замечен неизвестный в свободной одежде, светлых брюках и чёрной панаме, скрывавшей часть лица.



Позднее следователи пришли к выводу, что под мужской одеждой могла скрываться женщина. По информации Le Figaro и местного издания Monaco News, подозреваемая является гражданкой Украины, ей около 30 лет и до покушения она проживала в Германии. Официально прокуратура Монако её пол, возраст, имя и гражданство пока не раскрывала.

Таким образом, достоверно известно только то, что следствие установило личность предполагаемого исполнителя, выдало ордер на арест и подключило к поискам зарубежные правоохранительные органы. Публикации о «подозреваемой украинке» основаны на информации французских СМИ и источников, знакомых с расследованием.

Как подозреваемая могла подготовить покушение

Следователи восстановили предполагаемый маршрут подозреваемой с помощью многочисленных камер видеонаблюдения. По данным французских СМИ, в день взрыва она несколько часов следила за передвижениями Ермолаева и его близких.



Вечером подозреваемая якобы дождалась семью недалеко от дома, прошла вперёд и оставила сумку со взрывчаткой возле входа. Затем она отошла примерно на 40–60 метров и, предположительно, дистанционно привела устройство в действие, когда люди приблизились к двери. Эта последовательность событий пока официально не подтверждена прокуратурой и приводится как версия следствия.

После взрыва разыскиваемая пешком направилась в сторону Босолея. Между Францией и Монако нет постоянного пограничного контроля, поэтому она могла быстро покинуть княжество. Предполагается, что затем подозреваемая уехала в другую европейскую страну. Точное место её возможного нахождения публично не называется.

Задерживали ли подозреваемую во взрыве

1 июля полиция Монако задержала иностранного гражданина для проведения проверки. Через несколько часов человека отпустили, поскольку следователи не нашли оснований для дальнейшего содержания под стражей.

Это был не тот человек, которого позднее объявили в международный розыск. Личность основной подозреваемой установили после анализа записей камер, вещественных доказательств и данных, полученных в рамках международного сотрудничества.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев — предприниматель родом из украинского Днепра. Он основал группу компаний Alef, работавшую в сфере недвижимости, производства строительных материалов, сельского хозяйства, логистики и других направлений. В СМИ Ермолаева нередко называют украинским олигархом, хотя официального юридического статуса у такого определения нет.





Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

В рейтинге украинского Forbes за 2021 год состояние бизнесмена оценивалось примерно в 220 миллионов долларов. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства после получения гражданства Кипра. В последние годы он проживал в Монако.

В декабре 2023 года украинские власти ввели против Ермолаева персональные санкции. Киев связывал их с предполагаемой деятельностью компаний бизнесмена на территориях, контролируемых Россией. Сам предприниматель обвинения в незаконной деятельности отрицал.

Почему могли устроить покушение на Ермолаева

Официальный мотив взрыва в Монако пока не установлен. Следователи проверяют две основные версии: возможную связь покушения с организованной преступностью и иностранное вмешательство.







Французские СМИ также обсуждали предположение о возможной причастности украинских спецслужб. Однако власти Монако эту версию публично не подтверждали, доказательств участия государственных структур не представлено. До задержания подозреваемой и установления предполагаемых заказчиков такие сообщения остаются неподтверждённой версией.

Следствие также должно установить, действовала ли женщина самостоятельно, кто изготовил взрывное устройство и помогал ли кто-либо организовать её побег. Пока официально не сообщается, была ли подозреваемая лично знакома с Ермолаевым и что могло связывать её с пострадавшими.

Где сейчас находится подозреваемая

Прокуратура Монако не раскрывает, в какой стране может скрываться разыскиваемая. По информации французских журналистов, следователи смогли определить её предполагаемое местонахождение и направили запросы иностранным коллегам.

После выдачи ордера на арест и запроса красного уведомления Интерпола подозреваемую могут временно задержать практически в любой стране, сотрудничающей с организацией. После этого Монако сможет направить официальный запрос о её выдаче.

Что известно о взрыве в Монако к этому часу

Взрыв произошёл вечером 29 июня у жилого дома рядом с границей Франции. Пострадали три человека, среди которых, по данным СМИ, Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Следствие считает, что семья была выбрана целью заранее.

Предполагаемый исполнитель установлен. По сведениям французских СМИ, это гражданка Украины в возрасте около 30 лет, проживавшая в Германии и использовавшая мужскую одежду для маскировки. Её имя официально не опубликовано.

Первые минуты после взрыва в Монако. Фото © Х / warintelfeed

На арест подозреваемой выдан ордер, власти Монако запросили красное уведомление Интерпола. Мотив покушения и возможные заказчики пока не установлены. Расследование продолжается совместно с правоохранительными органами других европейских стран.

Краткие ответы на главные вопросы

Кто пострадал при взрыве в Монако? По данным международных СМИ, ранения получили предприниматель Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Власти княжества официально не раскрывали личности пострадавших.

Кто подозревается во взрыве в Монако? Французские СМИ сообщают, что подозреваемой является женщина — гражданка Украины в возрасте около 30 лет, проживавшая в Германии. Её имя пока не называется.

Задержали ли подозреваемую украинку? Нет. Женщина объявлена в международный розыск. На её арест выдан ордер, также запрошено красное уведомление Интерпола.

Был ли взрыв в Монако терактом? Прокуратура Монако не квалифицирует случившееся как терроризм. Дело расследуется как целенаправленное покушение на убийство.

Почему напали на Вадима Ермолаева? Мотив официально не установлен. Следствие проверяет версии, связанные с организованной преступностью и возможным иностранным вмешательством.