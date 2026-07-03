Интерпол опубликовал ориентировку на женщину с татуировкой после взрыва в Монако

Интерпол опубликовал красное уведомление в отношении 39-летней уроженки Украины Анастасии Березовской. Власти Монако разыскивают её по подозрению в причастности к взрыву, при котором пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев и находившиеся рядом с ним люди.

Скриншот из базы Интерпола © Life.ru

По версии следствия, взрывное устройство находилось в оставленной у входа в жилой дом посылке или рюкзаке. Оно сработало вечером 29 июня, когда к зданию подошли Ермолаев, его спутница и подросток. Все трое получили ранения.

Первоначально правоохранители искали мужчину. На записях камер был виден человек в тёмной одежде и панаме, скрывавшей лицо. Позднее следователи пришли к выводу, что подозреваемой может быть женщина, намеренно выбравшая неприметный образ.

В ориентировке Интерпола указано, что Березовская является гражданкой Украины. Среди её особых примет названо напоминающее змею тату на правой руке — от плеча до локтя.

По данным Reuters, после взрыва женщину видели в Германии, где она ранее проживала. Её нынешнее местонахождение неизвестно. Власти Монако выдали ордер на арест, а международное уведомление должно помочь обнаружить подозреваемую за пределами княжества.