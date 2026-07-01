Конкурентная война: Покушение на Ермолаева в Монако мог заказать конкурент, замешанный в наркоторговле
Покушение на Ермолаева мог заказать конкурент по колл-центрам Петровский
Вадим Ермолаев. Обложка © vadymiermolaiev.info
Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева, который «крышевал» колл-центры, мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.
По словам собеседника, речь идёт об Александре Петровском (урождённом Нареклишвили), который, по утверждению источника, активно участвует в наркоторговле на Украине. Он также отметил, что Петровский находится под покровительством киевских властей и контролирует подконтрольные СБУ колл-центры.
«СБУ и Интерпол не будут искать настоящих заказчиков, они в этом не заинтересованы. Потому что Саша находится под покровительством киевской власти, занимается подконтрольными СБУ колл-центрами. Им это невыгодно» — добавил представитель Stop Grave.
Взрыв в Монако прогремел в понедельник, пострадали три человека, включая Ермолаева. Генпрокурор княжества заявил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Ранее Le Figaro сообщала, что приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения бизнесмену. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин также предположил причастность киевского режима к взрыву.
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