Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева, который «крышевал» колл-центры, мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

По словам собеседника, речь идёт об Александре Петровском (урождённом Нареклишвили), который, по утверждению источника, активно участвует в наркоторговле на Украине. Он также отметил, что Петровский находится под покровительством киевских властей и контролирует подконтрольные СБУ колл-центры.

«СБУ и Интерпол не будут искать настоящих заказчиков, они в этом не заинтересованы. Потому что Саша находится под покровительством киевской власти, занимается подконтрольными СБУ колл-центрами. Им это невыгодно» — добавил представитель Stop Grave.