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1 июля, 11:04

Светская львица, потерявшая ноги при взрыве в Монако: Что известно о любовнице Ермолаева?

Любовница Вадима Ермолаева оказалась основательницей элитарного клуба Eclectique

Анна Насобина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Анна Насобина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

В результате покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако тяжело пострадала 46-летняя Анна Насобина. Telegram-канал Baza выяснил, кем является любовница бизнесмена, потерявшая ноги в результате теракта.

Насобина родом из Днепропетровска. В 2016 году вместе с украинским психологом Юлией Поливодой она создала закрытый интеллектуально-светский клуб Eclectique. Они организовывали выставки, лекции и кружки в Лондоне, Монако, а также в Москве до 2022 года. Клуб имел связи в аристократических кругах Европы, особенно среди русскоязычных. Позже к ним присоединились Наталья Горнаева-Крымская и Светлана Захарова.

Закрытый интеллектуально-светский клуб Eclectique. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Закрытый интеллектуально-светский клуб Eclectique. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Руководительница элитарного европейского клуба много лет встречалась с украинским олигархом Вадимом Ермолаевым, но официально они не были женаты. У пары есть общий сын — именно он пострадал при взрыве в Монако.

Анна Насобина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Анна Насобина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Основная версия следствия — за покушением стоят украинские спецслужбы. У Ермолаева был конфликт с руководством СБУ, из-за чего он покинул Украину. Его сын Артур также подвергался преследованию со стороны украинских силовиков.

Взорванный в Монако Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине
Взорванный в Монако Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Французские источники связали теракт с экс-комиком. Следствие Монако, по данным Le Figaro, подозревает СБУ. В МИД РФ заявили, что Монако должно отвечать за тех, кому открыло двери.

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Наталья Афонина
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