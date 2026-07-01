Светская львица, потерявшая ноги при взрыве в Монако: Что известно о любовнице Ермолаева?

В результате покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако тяжело пострадала 46-летняя Анна Насобина. Telegram-канал Baza выяснил, кем является любовница бизнесмена, потерявшая ноги в результате теракта.

Насобина родом из Днепропетровска. В 2016 году вместе с украинским психологом Юлией Поливодой она создала закрытый интеллектуально-светский клуб Eclectique. Они организовывали выставки, лекции и кружки в Лондоне, Монако, а также в Москве до 2022 года. Клуб имел связи в аристократических кругах Европы, особенно среди русскоязычных. Позже к ним присоединились Наталья Горнаева-Крымская и Светлана Захарова.

Закрытый интеллектуально-светский клуб Eclectique. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Руководительница элитарного европейского клуба много лет встречалась с украинским олигархом Вадимом Ермолаевым, но официально они не были женаты. У пары есть общий сын — именно он пострадал при взрыве в Монако.

Анна Насобина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Club Eclectique

Основная версия следствия — за покушением стоят украинские спецслужбы. У Ермолаева был конфликт с руководством СБУ, из-за чего он покинул Украину. Его сын Артур также подвергался преследованию со стороны украинских силовиков.