Захарова обвинила Монако в приручении «кровавых монстров» после теракта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Монако и другие страны должны нести ответственность за людей, которым сами открывали двери. Так она прокомментировала недавний взрыв в Княжестве, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

«Они в ответственности — и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, отдельный вопрос вызывает то, по каким критериям в таких странах выдают виды на жительство и паспорта. После произошедшего у властей появился повод ещё раз объяснить, кого именно они принимают и на каких основаниях.