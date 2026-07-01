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Регион
1 июля, 06:47

Захарова обвинила Монако в приручении «кровавых монстров» после теракта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Монако и другие страны должны нести ответственность за людей, которым сами открывали двери. Так она прокомментировала недавний взрыв в Княжестве, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

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«Они в ответственности — и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, отдельный вопрос вызывает то, по каким критериям в таких странах выдают виды на жительство и паспорта. После произошедшего у властей появился повод ещё раз объяснить, кого именно они принимают и на каких основаниях.

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Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Кроме того, пострадали его жена и ребёнок. Во Франции увидели руку Зеленского в теракте в Монако. По данным Le Figaro, следствие Монако склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву.

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Борис Эльфанд
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