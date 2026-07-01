Взорванный в Монако Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине
Вадим Ермолаев. Обложка © latifundist.com
Украинский олигарх Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, готовил доклад для Европейского парламента о коррупционных схемах на Украине. Об этом французскому изданию Nice-Matin сообщил бывший сотрудник французской разведки, соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике.
По словам источника, Ермолаев несколько недель работал над выступлением для депутатов Европарламента. В Киеве подготовку этого доклада восприняли как провокацию.
Правоохранители рассматривают причастность СБУ к организации взрыва. По данным Le Figaro, целью злоумышленников могло быть не убийство, а демонстративное предупреждение. Издание также отмечает, что нападение произошло на фоне расследований в отношении бизнесмена, хотя официальных обвинений ему предъявлено не было.
Помощник предпринимателя по правовым вопросам в Монако Тео Кошляков заявил, что против Ермолаева не возбуждено ни одного судебного разбирательства ни в одной стране.
Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Французские источники связали теракт с экс-комиком. Следствие Монако, по данным Le Figaro, подозревает СБУ. В МИД РФ заявили, что Монако должно отвечать за тех, кому открыло двери.
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