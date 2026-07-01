Взорванный в Монако Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине

Украинский олигарх Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, готовил доклад для Европейского парламента о коррупционных схемах на Украине. Об этом французскому изданию Nice-Matin сообщил бывший сотрудник французской разведки, соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике.

По словам источника, Ермолаев несколько недель работал над выступлением для депутатов Европарламента. В Киеве подготовку этого доклада восприняли как провокацию.

Правоохранители рассматривают причастность СБУ к организации взрыва. По данным Le Figaro, целью злоумышленников могло быть не убийство, а демонстративное предупреждение. Издание также отмечает, что нападение произошло на фоне расследований в отношении бизнесмена, хотя официальных обвинений ему предъявлено не было.

Помощник предпринимателя по правовым вопросам в Монако Тео Кошляков заявил, что против Ермолаева не возбуждено ни одного судебного разбирательства ни в одной стране.