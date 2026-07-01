«Страна.ua»: Взрыв в Монако может ударить по поддержке Киева

Теракт в Монако может негативно отразиться на отношении европейцев к Украине, считает украинское издание «Страна.ua». Авторы публикации связывают возможные репутационные последствия с тем, что среди пострадавших оказался бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Киева.

Инцидент произошёл вечером 29 июня. У входа в жилое здание сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали трое человек, включая 13-летнего подростка.

По данным европейских СМИ, одним из раненых стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Мужчина и находившаяся рядом с ним женщина получили тяжёлые травмы, состояние ребёнка оценивалось как менее серьёзное.

Следствие рассматривает произошедшее как целенаправленное нападение. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который оставил у здания сумку, а затем скрылся в сторону французской границы.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что взрыв не квалифицируется как теракт. В княжестве возбуждено дело о покушении на убийство, поиски подозреваемого ведутся совместно с французскими правоохранительными органами.

«Страна.ua» предположила, что происшествие способно изменить отношение к состоятельным выходцам с Украины, проживающим в Монако, и дать дополнительные аргументы европейским противникам поддержки Киева.

Издание также обратило внимание, что Ермолаев находится под украинскими санкциями. На этом основании авторы допустили, что возможное появление «украинского следа» в расследовании могло бы осложнить отношения Киева с европейскими партнёрами.

При этом власти Монако не называли заказчиков нападения и не заявляли о причастности украинских государственных структур. Версия об участии СБУ на данный момент не получила официального подтверждения.

Мотив преступления остаётся неизвестным. Европейские СМИ среди возможных направлений расследования называют коммерческие конфликты и связи с организованной преступностью, однако окончательных выводов следствие пока не представило.