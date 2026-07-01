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Регион
1 июля, 07:49

После теракта в Монако Украина завоевала титул «гиены Европы», заявил военкор

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Титул «гиены Европы», который Уинстон Черчилль применил к Польше после раздела Чехословакии в 1938 году, теперь можно отнести к Украине. Такое мнение в колонке для kp.ru высказал военный журналист Дмитрий Стешин.

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Поводом для оценки стало покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Предприниматель владеет недвижимостью в княжестве и, по данным обозревателя, имеет связи с местным истеблишментом.

По его мнению, действия Киева всё чаще демонстрируют политическую беспринципность и приводят к конфликтам даже с теми странами, которые раньше активно поддерживали Украину. В качестве примера он привёл Польшу, где отношение к украинским властям заметно меняется.

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Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. При этом во Франции увидели руку Зеленского в теракте. Кроме того, по данным Le Figaro, следствие Монако склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву.

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Борис Эльфанд
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