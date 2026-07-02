Киллеру грозит пожизненное за подрыв украинского олигарха Ермолаева в Монако
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В Монако устроившему взрыв у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева злоумышленнику грозит пожизненное заключение, когда его поймают и докажут вину. Как пишет портал Monaco-Matin, преступление может быть квалифицировано по ст. 227 Уголовного кодекса страны.
Кроме того, статья 375 УК Монако предусматривает, что размещение взрывного устройства в общественном месте приравнивается к покушению на предумышленное убийство. Отмечается, что даже при отсутствии погибших действия могут расцениваться как особо тяжкое преступление. В данном случае при взрыве пострадали трое, в том числе украинский олигарх. Личность подозреваего до сих пор не установлена.
Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв, после того как неизвестный подбросил к дверям рюкзак и скрылся. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Тем временем украинские СМИ пишут о том, что предприниматель был причастен к организации работы мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Не исключается, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад мог лично руководить подготовкой покушения.
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