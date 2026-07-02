Киллеру грозит пожизненное за подрыв украинского олигарха Ермолаева в Монако

В Монако устроившему взрыв у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева злоумышленнику грозит пожизненное заключение, когда его поймают и докажут вину. Как пишет портал Monaco-Matin, преступление может быть квалифицировано по ст. 227 Уголовного кодекса страны.

Кроме того, статья 375 УК Монако предусматривает, что размещение взрывного устройства в общественном месте приравнивается к покушению на предумышленное убийство. Отмечается, что даже при отсутствии погибших действия могут расцениваться как особо тяжкое преступление. В данном случае при взрыве пострадали трое, в том числе украинский олигарх. Личность подозреваего до сих пор не установлена.