По сведениям собеседников агентства, бизнесмен планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине. Европейские СМИ прямо связывают СБУ с организацией этого преступления. В экспертных кругах также называют фамилию Поклада как основного фигуранта.

Напомним, что взрыв в подъезде жилого дома в княжестве произошёл 29 июня. Три человека пострадали, они находятся в тяжёлом состоянии. Среди раненых — Вадим Ермолаев, который в 2019 году вышел из украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции Киева. Прокуратура Монако ведёт расследование по статье о покушении на убийство. Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но позже изменили формулировку. Следователи склоняются к версии о причастности СБУ, отмечая, что произошедшее могло быть «скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства».