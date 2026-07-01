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1 июля, 18:52

Источник в силовых кругах назвал организатора покушения на Ермолаева

Первый замглавы СБУ Поклад мог руководить покушением на Ермолаева в Монако

Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад мог руководить подготовкой покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По сведениям собеседников агентства, бизнесмен планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине. Европейские СМИ прямо связывают СБУ с организацией этого преступления. В экспертных кругах также называют фамилию Поклада как основного фигуранта.

Лишившаяся ног при взрыве в Монако женщина была любовницей Ермолаева
Лишившаяся ног при взрыве в Монако женщина была любовницей Ермолаева

Напомним, что взрыв в подъезде жилого дома в княжестве произошёл 29 июня. Три человека пострадали, они находятся в тяжёлом состоянии. Среди раненых — Вадим Ермолаев, который в 2019 году вышел из украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции Киева. Прокуратура Монако ведёт расследование по статье о покушении на убийство. Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но позже изменили формулировку. Следователи склоняются к версии о причастности СБУ, отмечая, что произошедшее могло быть «скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства».

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Анастасия Никонорова
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