Киллер с бомбой почти час караулил украинского олигарха Ермолаева в Монако

Мужчина, подозреваемый в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, около часа поджидал его перед взрывом. Об этом сообщила газета Monaco-Matin со ссылкой на источники. По данным издания, главный подозреваемый караулил жертву у парковки жилого дома.

«По нашей информации, главный подозреваемый почти час подстерегал свою цель. Когда машина с семьей Ермолаева заехала на парковку… мужчина установил посылку со взрывчаткой и взорвал её в 20.58, оставаясь неподалеку» — говорится в статье.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошёл 29 июня. Три человека пострадали, они находятся в тяжёлом состоянии. Среди раненых — Вадим Ермолаев, который в 2019 году вышел из украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции Киева. Прокуратура княжества ведёт расследование по статье о покушении на убийство. Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но позже изменили формулировку. Следователи склоняются к версии о причастности СБУ, отмечая, что произошедшее могло быть «скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства».