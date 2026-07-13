Новости СВО 13 июля: Закрепление в Земляном Яре и бои за Писаревку, «Юг» теснит ВСУ у Осыково, Киев паникует из-за Черниговской области Оглавление Сумская область 13 июля: Бои за Малую Слободку и Писаревку ДНР 13 июля: ВС РФ наступают у Осыково и Алексеево-Дружковки Харьковская область 13 июля: Закрепление ВС РФ в Земляном Яре и бои под Купянском Запорожская область 13 июля: ВС РФ теснят ВСУ у Александровки и Ровного Карта СВО на 13 июля 2026 года Паника в Киеве и новые переговоры Украинцев призвали готовиться к уничтожению инфраструктуры Новая попытка мира: Турция снова готова принять РФ и Украину Окамура: Киеву стоит отказаться от русских территорий ради мира Армия России выбивает противника из Казачьей Лопани и наступает на Белый Колодезь, в Запорожье горит завод, украинцев призвали готовиться к отсутствию АЗС и супермаркетов — дайджест Life.ru. 12 июля, 21:07 Армия России расширяет зону безопасности у Белгородской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 13 июля: Бои за Малую Слободку и Писаревку

В Шосткинском районе штурмовики группировки «Север» ведут бои в окрестностях села Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесах и селе Проходы.

— В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках на глубину до 600 метров. Не прекращаются сражения в Рыжевке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях этих населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — сообщили авторы канала «Северный ветер».

Как сообщают аналитики проекта DIVGEN, опираясь на информацию собственных источников, на Сумском направлении морпехи ВС РФ ведут бои против ВСУ в Писаревке.

ДНР 13 июля: ВС РФ наступают у Осыково и Алексеево-Дружковки

Зачистка малых групп противника идёт в Константиновке. Большое их количество осталось в разных районах освобождённого города.

— Их просто бросили свои. Они, не понимая, что окружены, не зная ситуации, пытаются там отстреливаться. Им «объясняют», и если они принимают эту информацию, то сдаются в плен. Если нет, их уничтожают, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Говорить о каком-то организованном сопротивлении военнослужащих ВСУ в Константиновке не имеет смысла. Город полностью под контролем российских бойцов. Более того, группировка «Юг» двинулась дальше на северо-запад и связала боями противника в окрестностях села Осыково и Алексеево-Дружковки.

На Краснолиманском направлении пехотинцы ВС РФ наступают юго-восточнее Брусовки.

— При поддержке ударных БПЛА подразделения 25-й армии группировки «Запад» продвигаются в лесах вдоль левого берега реки Северский Донец, — сообщают авторы ресурса «Оперативный простор».

Артиллеристы ВС РФ уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 13 июля: Закрепление ВС РФ в Земляном Яре и бои под Купянском

«Буферная зона» вдоль границ России расширяется. В Харьковской области подразделения группировки «Север» атаковали позиции противника в районах Белого Колодезя, Бакшеевки, Лозовой, Устиновки, Анискина, Водяного, Слатина и Харькова.

— Штурмовые подразделения Армии России наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

За сутки северяне продвинулись до 400 метров и взяли в плен двух солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на 11 участках до 600 метров. На этом участке фронта ВС РФ планомерно расширяют зону контроля.

— В ходе последних боёв российским военнослужащим удалось продвинуться по посадкам и выбить ВСУ за балку западнее Белого Колодезя. Главную роль в этом сыграли операторы дронов. Которые били по логистике украинской армии и заставили противника отступить, — пишут авторы «Архангела спецназа».

Речь идёт о балке Земляной Яр, позиции, в которой сейчас занимают подразделения группировки войск «Север», сообщает DIVGEN.

На Рубцовском направлении Армия России продвигается на участке Чернещина – Дружелюбовка и вытесняет ВСУ с высот восточнее села Червоный Став.

— Используя ударные беспилотники, штурмовые подразделения 20-й армии группировки «Запад» ведут бои северо-восточнее населённого пункта Чернищина, — сообщает «Оперативный простор».

Не стихают бои и в окрестностях Купянска на востоке Харьковской области. Там ВС РФ постепенно закрепляются на территории Силикатного завода в посёлке Купянск-Узловой, поделился военный корреспондент Евгений Лисицын.

Запорожская область 13 июля: ВС РФ теснят ВСУ у Александровки и Ровного

В Запорожской области противник в очередной раз попытался остановить продвижение ВС РФ и перехватить инициативу, но ничего из этого не вышло.

— На северном участке солдаты группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ и овладели опорными пунктами в районе Александровки. Западнее Лесного воины Армии России продолжили вклиниваться в оборону противника и заняли новые рубежи, — сообщает «Воин DV».

Западнее Ровного и Копани штурмовики «Востока» овладели опорными пунктами противника. Для ВСУ этот участок остаётся болезненным: попытки удержаться требуют всё больших ресурсов, которых у них нет.

В столице региона — городе Запорожье — Армия России уничтожила ключевой объект для противника. Был нанесён удар по Запорожскому машиностроительному производственному комплексу, где ремонтируют технику, хранят снаряжение и обслуживают логистику для ВСУ в направлении Орехова, сообщается в канале «Дневник десантника».

Карта СВО на 13 июля 2026 года

Карта СВО на 13 июля 2026 года. ВС РФ продвинулись в Казачьей Лопани на Харьковском направлении. Фото © Telegram / divgen

Паника в Киеве и новые переговоры

Россия готовит наступление в Черниговской области. Москва может открыть новый фронт в регионе, договорившись с Белоруссией.

— Эту угрозу Россия в состоянии реализовать после осенних выборов в Госдуму. Конечно, для нас это угроза. Очень большая угроза, — заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

По его словам, если ВС РФ перешагнут границу с Черниговской областью и начнут полномасштабное наступление, то у ВСУ просто не останется сил для сопротивления на ещё одном участке фронта.

Украинцев призвали готовиться к уничтожению инфраструктуры

Киев готовит своих граждан к тому, что Россия начнёт уничтожать всю ключевую инфраструктуру на территории Украины.

— Нужно готовиться, что россияне будут наносить удары на глубину 100 км по всему, что только возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности, — заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Новая попытка мира: Турция снова готова принять РФ и Украину

Анкара снова может принять делегации Москвы и Киева для проведения мирных переговоров. Об этом глава турецкого МИД Хакан Фидан готов сообщить на саммите «коалиции желающих», который соберёт союзников Украины в Париже 13 июля.

— Фидан намерен вновь предоставить площадку для российской и украинской делегаций, а также акцентировать важность сохранения безопасности в акватории Чёрного моря, — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Окамура: Киеву стоит отказаться от русских территорий ради мира

Чтобы покончить с военным конфликтом, Киеву стоит отказаться от территорий, где исторически проживает русское население. Это станет шагом для завершения противостояния между Россией и Украиной, заявил председатель палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.

— В этом вопросе моё мнение совпадает с мнением 3/4 граждан Чехии. Я с этим согласен и давно про это говорю, — подчеркнул Окамура.

Окамура опирался на результаты опроса STEM, по итогам которого большинство жителей государства выступили за то, чтобы Киев отдал территории и положил конец конфликту.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 12 июля.

Авторы Артём Артёмов