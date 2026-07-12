Новости СВО 12 июля: Освобождён Бачевск, ВС РФ давят на Доброполье, удары по тылу ВСУ в Изюме, Польша выступила против Киева
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Армия России продвинулась к Доброполью, готовят новый плацдарм в Сумской области, а Италия не хочет тратиться на защиту от «российской угрозы» — дайджест Life.ru.
Армия России расширила зону контроля в Сумской области. Обложка © Дмитрий Ягодкин
Сумская область 12 июля: «Север» закрепился в Бачевске
Бойцы 349-го мотострелкового полка группировки войск «Север» выбили остатки 104-й бригады Территориальной обороны противника из села Бачевск и освободили населённый пункт.
— Судя по всему, северяне начинают формировать новую буферную зону — на этот раз вдоль западных рубежей Брянской области. Ближайшими целями на этом участке фронта могут стать Толстодубово, Малая Слободка и Вольная Слобода, — поделился военный корреспондент Александр Коц.
Кроме Теробороны на этом участке фронта дислоцировались подразделения 33-го и 210-го штурмовых полков ВСУ и отряды Сил специальных операций ВСУ, которые пытались не допустить закрепления российских войск в населённом пункте.
Кроме того, штурмовики «Севера» нанесли удары по пехоте и техники ВСУ в районах Стецковки, Могрицы, Волфино, Кияницы, Шостки, Толстодубово, Малой Слободки и Краснополья, а также в лесах южнее Иволжанского.
— В Сумском районе штурмовики ВС РФ продвинулись на 16 участках до 700 метров вглубь обороны противника. Не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Проходах, в селе Новая Сечь и посёлке Хотень, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».
В ходе боя в Могрице уничтожена боевая группа из состава 15-го пограничного отряда Украины. Один пограничник пытался сдаться в плен, но был убит украинскими операторами дрона, которые сбросили на него гранату.
Донецкая Народная Республика 12 июля: наступление в Щурово
На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают восточнее посёлка Щурово.
— При активном применении ударных дронов и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» продвигаются в лесном массиве национального парка «Святые горы» и уничтожают позиции противника в самом населённом пункте, — поделились авторы канала «Оперативный простор».
На Добропольском направлении бойцы «Центр» штурмует позиции ВСУ на линии Сергеевка – Мирное – Шевченко – Белицкое – Новый Донбасс.
— Ближе всего к Доброполью Армия России подошла в окрестностях Нового Донбасса — на расстояние 5–7 километров. Этот город является «юго-западными воротами» в Краматорск, — отметил военкор Павел Кукушкин.
Освобождение Доброполья позволит ВС РФ зайти в тыл гарнизону ВСУ и подойти ближе к трассе Днепропетровск – Краматорск, которая снабжает Славянско-Краматорскую группировку противника.
Танкисты 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» обеспечили прикрытие штурмовых групп на Добропольском направлении. Видео © Telegram / mod_russia
Харьковская область 12 июля: Уничтожение объектов ВСУ в Изюме
Операторы дронов и артиллеристы группировки «Запад» уничтожают тыловые объекты ВСУ в Харьковской области.
— С 5 по 11 июля нанесены удары из реактивных систем «Торнадо-С», а также беспилотниками по критической инфраструктуре ВСУ в тыловых районах города Изюм и села Шевченково, а также в населённых пунктах Боровское и Сподобовка, — передаёт «Оперативный простор».
В результате ВС РФ уничтожили три АЗС, столько же электрических подстанций и полевых складов с топливом.
На Волчанском направлении северяне вклинились в оборону ВСУ на глубину до 900 метров. Стрелковые бои шли в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.
— Солдаты 113-й отдельной бригады Территориальной обороны пытались сбежать со своих позиций в Волоховском, однако подорвались на минах, которые были установлены ВСУ, — сообщили авторы канала «Северный ветер».
Также «Север» продолжает наступать в посёлке Казачья Лопань. В ходе боёв штурмовики Армии России взяли в плен пятерых солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Карта СВО на 12 июля 2026 года
Карта СВО на 12 июля 2026 года. Бойцы 116-го полка освободили Бачевск Сумской области. Фото © Telegram / divgen
Польша выступает против Киева
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за запрет флага ОУН–УПА*. По его словам, идеологии украинского национализма нет места в Евросоюзе — «это не те герои, которых ждут в Европе» — а прославление Волынской резни является призывом к повторению массовых убийств.
— 11 июля отмечается годовщина Кровавого воскресенья — кульминации Волынской резни. Это был геноцид, совершённый украинскими националистами против поляков и граждан Польши других национальностей на восточных землях Второй Речи Посполитой, — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, анонсируя появление в Варшаве стены памяти жертв Волынской резни.
Параллельно в парламент Польши внесли резолюцию на запрет членства в ЕС Украины. Документ, подготовленный партией «Право и справедливость», предусматривает проект препятствия польским правительством дальнейшему продвижению Украины на пути к членству в Европейском союзе. О решении сообщил кандидат на пост премьер-министра от партии Пшемыслав Чарнек, назвав причиной героизацию Украиной виновников Волынской резни.
В Италии не видят «российской угрозы»
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что руководство Евросоюза намеренно усиливает опасения вокруг «российской угрозы», чтобы оправдать растущие траты на военную сферу.
— Рост военных бюджетов приводит к дополнительной нагрузке на европейскую экономику и снижению уровня благосостояния граждан, — заявил Джузеппе Конте.
Конте отметил, что в европейской риторике регулярно упоминается возможный военный кризис в перспективе 2030 года, однако, по его мнению, такие оценки используются для поддержки курса на перевооружение. В качестве аргумента он привёл слова американского военного представителя, заявившего, что Россия в текущих условиях не представляет непосредственной угрозы для Европы.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 11 июля.
* — внесена в список экстремистских организаций на территории РФ