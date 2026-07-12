140 млн на «Уси на майдан»: Их АЗС горят, а наши вторичные детонации только начинаются Публицист и аналитик Александр Роджерс — о переговорах, которых не будет, иранских ракетах по американским базам, подкупе журналистов и о том, почему осенью всё станет ещё жарче. 12 июля, 08:07 От слёз Трампа до удара по Одессе: Нефтяной кризис и выборы, которых может не быть. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Завершающаяся неделя наглядно демонстрировала «перспективы мирного урегулирования путём переговоров». Как в отношении Украины, так и в отношении Ирана.

Трамп то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж… в смысле, то в 49-й раз заявлял, что он победил Иран, то угрожал Ирану очередным уничтожением, то рассказывал, что те просят его о переговорах (на что иранцы публично отвечали «Не, не просим»), и так по кругу.

В то же время «на земле» США наносили ракетные удары по гражданскому населению Ирана, а иранцы в ответ били по американским военным базам и нефтяным танкерам, снова полностью перекрыв судоходство в Ормузском проливе.

Опубликованные свежие данные по стратегическим запасам нефти в США показали, что за время перемирия администрация Трампа не только не восстановила запасы, но ещё и выбросила на рынок порядка 100 миллионов баррелей нефти, чтобы снизить цены на бензин на время празднования юбилейного Дня незалежности. То есть ради сиюминутного эффекта, которого едва хватило на несколько дней, стратегический резерв был подорван ещё сильнее. И на сегодняшний день находится на самом низком уровне со времён начала ведения соответствующей статистики (с начала восьмидесятых годов прошлого века).

Поэтому нефтяная блокада — это чрезвычайно эффективный метод воздействия, особенно если она продолжится до осени. А что осенью, спросите вы меня? Осенью, во-первых, запасы должны пересечь «неизвлекаемый минимум». Во-вторых, осенью будут промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы по всем раскладам должны проиграть с разгромным счётом, что ещё больше ослабит позиции Трампа.

Мы с коллегами посовещались и пришли к выводу, что есть ненулевая вероятность, что Трамп вообще попытается отменить эти выборы (ещё одна черта схожести с Зеленским, согласно сделанной и опубликованной мной табличке) или не признать их результаты с криками «Вы опять украли у меня выборы!». В любом из этих сценариев конфронтация между демократами и республиканцами нарастает и грозит вырваться из легального поля в уличное насилие (что лично меня вполне устраивает).

В это же время европейцы продолжают бредить о том, что «Украина уже победила», и рассказывать, что нужно больше санкций против России (особенно старался финский сушёный стручок Штюбб).

В Европе к осени тоже проблемы с ГСМ и прочими энергоносителями усугубятся, кондиционер будет работать вообще только у одной Урсулы на весь ЕС. И к ним добавятся проблемы с быстро растущими в цене продуктами питания, которых будет заметно не хватать.

Поэтому давление со всех сторон «Рюс, здавайс!» будет только нарастать, принимая откровенно истерические формы. Нам же, как говорила маленькая девочка в мультике, нужно будет «подождать, пока басурмане с голоду сдохнут… или ослабнут» (я бы предпочёл первое, но как уж получится). Выборы в Госдуму только усугубят эту медийную истерию.

Кроме того, по информации из открытых источников, на подкуп российских политиков, журналистов и блогеров выделены очередные 140 миллионов долларов (это только то, что нам известно), чтобы те рассказывали, как всё плохо в России, «Кац предлагает сдаться» (в данном случае бизнесмен с украинской фамилией Мельниченко, чей вой был радостно подхвачен другими беглецами) и/или «Уси на майдан».

Ещё раз: чем тяжелее будет ситуация у Коллективного Запада, тем сильнее нас будут убеждать, что это у нас всё плохо и пропало.

Тем временем Российская армия систематически выносит логистику на Украине. Был нанесён впечатляющий удар по военным складам и производствам, от чего у многих подгорело (и не только в плане эмоций). НПЗ уже уничтожены, АЗС добиваются последние, идёт также охота за бензовозами и подвижным составом железной дороги (в результате тем приходится выводить на рельсы совсем древних мастодонтов из музеев, но и те скоро закончатся). Плюс нанесены очередные удары по портовой инфраструктуре большинства оставшихся украинских портов.

Мем недели «Вторичные детонации».

Авторы Александр Роджерс