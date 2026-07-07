Диктатор у телефона: Трамп уничтожил ФИФА и превратил сборную США в посмешище Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как звонок Трампа судьям повторил трюк дуче, но вместо золота чемпионства принёс сборной США разгром 1:4 и позор. 7 июля, 13:36 Звонок Трампа стоил ФИФА репутации. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Сорок пятый и по совместительству сорок седьмой президент США Дональд Трамп всё сильнее напоминает известного Олега из «пирожка», где «то просто тратит меньше сил». Как и Зеленский, он вполне заслуживает титул «Анти-Мидас».

В этот раз Трамп попытался вмешаться в чемпионат мира по футболу, с помощью телефонных звонков (помните, нам всё время рассказывали, что «телефонное право – это только в России») отменяя красную карточку для ведущего американского футболиста.

В результате совместно с Инфантино уничтожил репутацию ФИФА (и без того не особо блестящую в последние годы). А сборной США это всё равно не помогло, она проиграла сборной Бельгии с разгромным счётом 1:4.

Переименовал министерство обороны в министерство войны. Пошёл на войну. Проиграл. И так во всём.

Тут граждане накопали интересные исторические параллели. Во время чемпионата мира по футболу 1934 года, проходившего в Италии, дуче Бенито Муссолини лично назначал арбитров, которым предстояло судить матчи с участием итальянской команды (и накануне матчей он устраивал для них банкет).

В четвертьфинале с испанцами бельгийский рефери Луис Барт «давал играть» до такой степени, что вратарю сборной Испании сломали ребра. Матч закончился вничью, поэтому назначили переигровку. Её судил швейцарец Рене Мерсе, который не засчитал два испанских гола.

В полуфинале против Австрии рефери Иван Эклинд для начала отдал Муссолини фашистское приветствие, а потом засчитал гол Италии, когда мяч затолкали в ворота вместе с австрийским вратарём. Работа судьи настолько впечатлила Муссолини, что он назначил Эклинда и на финал. В финале Эклинд не дал в ворота итальянцев верный пенальти. В итоге сборная Италии выиграла и стала чемпионом мира.

Трамп действует аналогичным образом, игнорируя правила и осуществляя давление на оргкомитет и судей. Но, в отличие от Муссолини, даже это ему не помогает. Видно, в понедельник его мама родила (с).

Вообще, как раз нас, русских, эта ситуация не должна удивлять. Американцы и их европейские сателлиты за последние десять лет фактически разрушили систему международного спорта своей русофобией. Сначала создавая фиктивные «допинговые» скандалы с помощью предателя Родченкова, а затем не допуская российских спортсменов до международных соревнований под предлогом «русские напали на Украину».

При этом «США и страны ЕС напали на Ливию» или «Израиль напал на вообще всех своих соседей и проводит геноцид палестинцев» основанием для отстранения спортсменов из этих стран не становились. Знаменитое «ЭТО ДРУГОЕ!».

Просто в спорте коллективный Запад действует точно так же, как и в политике, — если не может выиграть по правилам, то не начинает лучше тренироваться, а просто меняет правила.

В фильме «Диктатор» главный герой выигрывал соревнования по бегу, стреляя остальным бегунам по ногам. Как-то так получается, что, снимая сатиру на других, Запад неизменно начинает действовать таким образом, как сам до этого высмеивал. Это, кстати, тоже роднит Зеленского с Трампом.

Единственный способ противостоять произволу, как мы уже много лет говорим, это создавать свои, независимые от западного давления и произвола системы, форматы и соревнования. Как в спорте, так и в политике.

Авторы Александр Роджерс