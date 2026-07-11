Новости СВО 11 июля: ВС РФ окружают Доброполье и зачищают Казачью Лопань, ВСУ бьют своих на Сумщине, Кремль назвал условия переговоров Оглавление Сумская область 11 июля: «Азов»* расстрелял Тероборону Харьковская область 11 июля: зачистка Казачьей Лопани ДНР 11 июля: окружение Доброполья Карта СВО на 11 июля 2026 года ВСУ: 100 000 украинцев сбежали из армии Россия и мирные переговоры Армия России наступает в ДНР и Харьковской области, из украинской армии сбежало 100 тысяч человек, в Москве не видят готовности Киева договариваться — дайджест Life.ru. 10 июля, 21:07 Армия России прорывается к Доброполью. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 11 июля: «Азов»* расстрелял Тероборону

В Сумской области ВС РФ продвигаются в Краснопольском районе. Здесь военнослужащие украинских подразделений расстреливают своих сослуживцев.

— Западнее села Турья зафиксированы боестолкновения между националистами из состава 3-й ОШБр «Азов»*, мобилизованными солдатами 119-й ОБр ТерО и военнослужащими Нацгвардии. По данным радиоперехватов, азовцы открыли заградительный огонь по солдатам 3-го батальона 119-й бригады Теробороны, которые получили приказ на передислокацию и уведомили о своих действиях нацгвардейцев, — рассказали в группировке «Север».

Армия России наступает у границы Курской области. Стрелковые бои идут в Бачевске и в районе Уланово. Продолжается ликвидация ВСУ в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, Проходах, Новой Сечи и посёлке Хотень.

Украинские войска за сутки потеряли свыше 160 человек, немецкий танк Leopard 1А5DK, американскую бронемашину HMMWV, гаубицу Д-20, миномёты, пикапы, беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

Харьковская область 11 июля: зачистка Казачьей Лопани

Группировка «Север» развивает наступление в Харьковской области. Бои идут в приграничном посёлке Казачья Лопань.

— В настоящее время наши военнослужащие уже продвинулись вглубь населённого пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в посёлке Золочев, где украинские националисты используют оставшихся в населённом пункте местных жителей в качестве живого щита, — сообщили в «Севере».

За сутки украинские подразделения в зоне ответственности ГрВ «Север» потеряли больше 50 человек. Уничтожены американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК.

Расчёты БПЛА «Гербера сикер» нанесли удары по месту запуска беспилотников и пункту временной дислокации ВСУ под Добропольем. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 11 июля: окружение Доброполья

Армия России наступает в Красном Лимане. Командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Гюрза рассказал, что в городе остаются гражданские.

— По эвакуации мирных жителей пока остаётся проблема, потому что маршруты небезопасны. Да, штурмовые группы спокойно по ним заходят, но гражданские пока говорят, что, если будет безопасно, мы начнем эвакуироваться. Пока остаются на своих, скажем так, местах, — объяснил Гюрза.

Группировка «Центр» ведёт наступление на Доброполье. ВС РФ находятся уже вблизи этого населённого пункта.

— Доброполье сегодня — одно из ключевых направлений наступления российских войск. Город пытаются взять в клещи, заходя на него одновременно с запада и с востока. Когда это удастся реализовать, в котёл угодит крупная группировка противника, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Военкор считает, что после взятия Доброполья у России высвободятся силы для наступления на Славянск и Краматорск с запада.

Карта СВО на 11 июля 2026 года

Карта СВО на 11 июля 2026 года. ВС РФ наступают к Алеексево-Дружковке. Фото © Telegram / divgen

ВСУ: 100 000 украинцев сбежали из армии

107 881 человек дезертировал из украинских подразделений за шесть месяцев 2026 года. Это следует из данных, опубликованных прокуратурой Украины. Аналогичная цифра была за такой же показатель в прошлом году. В реальности цифра может быть куда больше.

В декабре 2025 года общее число дезертиров и тех, против кого открыто уголовное дело по статье за самовольное оставление части, превысило 400 000.

Россия и мирные переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Киевом для заключения мирного соглашения. По его мнению, Украина не имеет желания договариваться, поэтому РФ продолжает СВО.

— Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путём мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость, — сообщил Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве. В ходе диалога Зеленского с Дональдом Трампом от американского лидера поступило аналогичное предложение, но руководитель Украины отказался приехать в российскую столицу для урегулирования конфликта.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 10 июля.

Авторы Даниил Черных