Новости СВО 10 июля: ВС РФ штурмуют Красный Лиман и выходят к Северскому Донцу, ВСУ бегут из-под Харькова, Зеленскому грозят депортацией в ЕС Оглавление Сумская область 10 июля: бои за Бачевск и Уланов Харьковская область 10 июля: уничтожение техники ВСУ у Белого Колодца ДНР 10 июля: штурм Красного Лимана и эвакуация семей из Константиновки Карта СВО на 10 июля 2026 года Эстония: депортация украинцев-мужчин с 25 лет из ЕС Запуск производства ракет Patriot для Украины в Польше Президент Чехии дал Украине 2 месяца на мир и поддержал удары по РФ Армия России уничтожает ВСУ в подвалах Красного Лимана, Киев теряет позиции в Харьковской области, МВД Эстонии приготовилось к выселению украинцев, Прага предлагает Киеву выйти на мирный трек — дайджест Life.ru. 9 июля, 21:07 Армия России наступает на севере ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 10 июля: бои за Бачевск и Уланов

Армия России наступает в Шосткинском районе Сумской области. Бои идут в Бачевске и Уланове. Киевское командование на этом направлении использует гражданскую инфраструктуру в своих целях.

— На базе Шосткинского высшего профессионального училища командование ВСУ развернуло ремонтные цеха по восстановлению автомобилей. К работам в принудительном порядке привлекаются студенты, — рассказали в группировке «Север».

Фиксируется продвижение к Краснополью. Кроме того, ВС РФ выбивают противника из Рыжевки, Писаревки, Могрици, Марьино, Новой Сечи и посёлка Хотень.

За сутки российские подразделения уничтожили свыше 120 противников, гаубицу Д-20, миномёты, станцию РЭБ «Нота», пикапы, БПЛА и наземные робототехнические комплексы.

Харьковская область 10 июля: уничтожение техники ВСУ у Белого Колодца

В зоне ответственности группировки «Север» ВС РФ украинские подразделения потеряли свыше 70 человек, а также два американских БТР М-113, бронемашины, в том числе «Козак» и HMMWV, пикапы, багги, БПЛА и НРТК. Армия России продвигается в Харьковской области на нескольких участках.

Армия России нанесла удар по пункту дислокации подразделения погранслужбы Украины в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района, — заявили в «Севере».

ВСУ продолжают бить по мирным жителям, находящимся на территории, подконтрольной Армии России. Погиб житель села Таволжанка.

— В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью, — сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ДНР 10 июля: штурм Красного Лимана и эвакуация семей из Константиновки

Армия России наступает в Красном Лимане. Идёт зачистка домов и подвальных помещений.

— Противник на текущий момент уже логистически себя обеспечить никак не может. Всё, что они используют на данный момент, — это НРТК, и бывает подвоз с «птиц». Но штурмовые группы рассредоточены таким образом, что не позволяют им с неба получить провизию и боеприпасы для ведения боевых действий, — рассказал командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион.

По данным канала «Оперативный простор», ВС РФ ведут наступление восточнее села Щурово и выходят к реке Северский Донец. Российские подразделения уничтожают противника в Национальном парке «Святые горы». Таким образом, бои идут в 10 километрах от Славянска.

Из Константиновки, освобождённой ВС РФ 3 июля, российские военнослужащие выводят мирных людей. Эвакуирована ещё одна семья с ребёнком. Они сами подали сигнал о помощи, вывесив плакат.

— Парни отреагировали без промедления. Во двор дома прилетел наш FPV, принёс рацию и записку с детально проработанным маршрутом. Дроноводы шаг за шагом сопровождали семью, корректируя их движение с воздуха. Когда люди добрались до следующей точки эвакуации, эстафету приняли уже бойцы на земле и вывезли их в безопасный район, — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 10 июля 2026 года

Карта СВО на 10 июля 2026 года. ВС РФ наступает на Волчанском участке фронта. Фото © Telegram / DIVGEN Карты СВО

Эстония: депортация украинцев-мужчин с 25 лет из ЕС

Глава МВД Эстонии Игорь Таро призвал к депортации украинцев. По его мнению, убежища в ЕС должны лишиться мужчины, достигшие мобилизационного возраста. На сегодняшний день это 25 лет.

— Эти изменения необходимы. Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы, — сказал Таро.

Министр внутренних дел уверен, если Еврокомиссия одобрит решение об аннулировании временной защиты, то оно быстро вступит в силу, а государствам, входящим в ЕС, нужно готовиться к скоординированным действиям.

Запуск производства ракет Patriot для Украины в Польше

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова включиться в производство ракет для ЗРК Patriot. При этом он считает, что для Украины налаживание производства будет сложным процессом.

— Это непросто, если сегодня только в США производство ракет для систем Patriot ведётся в масштабах, которые не обеспечивают даже сами Соединённые Штаты, поэтому делать это нужно очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и проведению дальнейших действий, — сказал Косиняк-Камыш.

Сам Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина получит от западных партнёров желанные ракеты PAC-3.

Президент Чехии дал Украине 2 месяца на мир и поддержал удары по РФ

Президент Чехии Петр Павел считает, что у Киева есть всего два месяца, чтобы заключить мирное соглашение с Москвой.

— Я считаю, что у нас есть возможность продолжать оказывать давление и давать России чёткий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но, как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится, — заявил Павел.

Вместе с этим он поддержал удары вглубь России и призвал обеспечить Украину всем нужным для продолжения атак.

Ранее российские власти опровергали информацию о готовящейся мобилизации.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 9 июля .

Авторы Даниил Черных