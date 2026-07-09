Новости СВО 9 июля: ВС РФ штурмуют Славянск, Красный Лиман окружён, прорыв обороны ВСУ под Сумщиной, Трамп разрешил бить вглубь России Оглавление Сумская область 9 июля: ВСУ несут потери на границе ДНР 9 июля: пути для Украины в Красный Лиман закрыты Карта СВО на 9 июля 2026 года Зеленский нарушил клятву перед Богом Трамп и Зеленский провели переговоры Армия России атакует ВСУ на севере ДНР и на границе Курской области, епископ УПЦ обвинил Зеленского во лжи, Трамп поддержал Украину и обещал ей помогать — в материале Life.ru. 8 июля, 21:07 ВС РФ наступают в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 9 июля: ВСУ несут потери на границе

Армия России уничтожает украинские подразделения в Рыжевке, Писаревке, Марьине, в Новой Сечи, посёлке Хотень и у Иволжанского. Наступление также идёт в Краснопольском районе.

Вблизи границы Курской области не прекращается продвижение подразделений группировки «Север» в Бачевске и в районе Уланова.

ВСУ за сутки потеряли свыше 150 человек, гаубицу Д-20, миномёт, станцию РЭБ «Дамба», пикапы, грузовики, пункты управления БПЛА, а также сами беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

Операторы БПЛА и артиллеристы группировки «Запад» уничтожают ВСУ в Красном Лимане. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 9 июля: пути для Украины в Красный Лиман закрыты

ВС РФ ведут наступление в Красном Лимане. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что бойцы 25-й армии завершают поиск и уничтожение украинских военнослужащих из 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны. 67-я дивизия Армии России взяла под контроль ещё два опорных пункта.

— Согласно данным полковой и дивизионной разведки, противник существенно ослаблен. Логистические маршруты ВСУ полностью перекрыты, из‑за чего у них возникли серьёзные проблемы со снабжением. Сейчас задача сводится к точечной зачистке оставшихся очагов сопротивления — при этом действовать приходится с особой осторожностью из‑за присутствия в зоне боёв гражданского населения, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Из уже освобождённой Константиновки военнослужащие группировки «Юг» эвакуировали 10-летнюю девочку, оставшуюся без родителей. Ребёнка нашли в подвале. По её словам, бабушка и дедушка, с которыми она жила, погибли после попадания украинского дрона в дом. Сейчас подразделения «Юга» наступают к Славянску, что уже заметили в иностранной прессе.

— Освобождение Константиновки и успешное продвижение к остаткам украинских крепостей в Славянске и Краматорске стали личной заслугой Путина, — пишет The New York Times.

Карта СВО на 9 июля 2026 года

Карта СВО на 9 июля 2026 года. ВС РФ выравнивают линию фронта под Добропольем. Фото © Telegram / divgen

Зеленский нарушил клятву перед Богом

Епископ канонический Украинской православной церкви Гедеон (Харон) в интервью ТАСС рассказал, как Владимир Зеленский не сдержал обещания, данного перед выборами.

— Он, если говорить простыми словами, клятвопреступник. Когда он шёл на выборы — жена его православная, и дети были крещены в православной церкви, канонической, — он тогда сказал: «Если я стану президентом, так Богу будет угодно, я приму православие и буду просить, чтобы вы совершили надо мной таинство крещения». И этого не сделал. А когда не заходит благодать, заходит нечистая сила, — рассказал священнослужитель.

По мнению епископа Гедеона, Зеленский является клятвопреступником.

Трамп и Зеленский провели переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон помогает Украине бить вглубь России, а Дональд Трамп одобрил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, такие атаки приближают мир.

— Мы обсуждаем возможность Украины наносить удары в глубину России, чтобы Москва видела, как сложно защищать своё воздушное пространство, — заявил Рубио.

По словам Трампа, он готов обеспечить над Украиной бесполётную зону в случае заключения мирного договора.

— Если это необходимо, то да. Слушайте, когда мы заключим сделку, у нас будет сделка. Там будут гарантии безопасности — или их не будет. Но если мы заключим сделку, значит, уже будет сделка, — заявил Трамп.

Пока же Киеву придётся в одиночку защищать небо, но помощь может прийти. Уже после переговоров Зеленский поблагодарил Трампа за внимание к противовоздушной обороне Украины. Американский лидер сообщил, что Штаты всё-таки дадут лицензию на производство ракет ЗРК Patriot.

— Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем, — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома считает, что производство таких ракет — сложный процесс.

Во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зелинского в Турции внимание было уделено и мирному урегулированию конфликта России и Украины. Дошло до того, что американский лидер предложил Зеленскому отправиться на переговоры в Москву, но тот отказался, сославшись на то, что там небезопасно.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 8 июля.

Авторы Даниил Черных