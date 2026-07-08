Новости СВО 8 июля: Освобождена Петро-Ивановка, разгром 115-й бригады ВСУ и штурм Дружковки, Зеленский опять просится в НАТО Оглавление Сумская область 8 июля: потери 115-й бригады ВСУ и бои у Бачевска Харьковская область 8 июля: освобождена Петро-Ивановка ДНР 8 июля: зачистка Осыково и штурм Алексеево-Дружковки Карта СВО на 8 июля 2026 года Трамп в Турции: итоги переговоров с Путиным и Зеленским Зеленский просится в НАТО, но альянс не готов принять Украину Армия России расширила зону контроля в Харьковской области, в ДНР войска продвигаются севернее Константиновки, Трамп считает, что скоро настанет мир на Украине, Зеленский приехал на саммит НАТО — в материале Life.ru. 7 июля, 21:07 Армия России расширила зону безопасности у Белгородской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сумская область 8 июля: потери 115-й бригады ВСУ и бои у Бачевска

ВС РФ продолжают отодвигать противника от Курской области. Подразделения «Севера» наступают в Бачевске и у села Уланово. Бои также идут в Рыжевке, Писаревке, Марьине, Новой Сечи, посёлке Хотень и южнее Иволжанского.

— Командование 115-й ОБр ТерО на своих ресурсах фактически публично признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счёт вынужденных переселенцев, — сообщили в группировке «Север».

За сутки противник потерял в Сумской области больше 140 человек, а также САУ «Богдана», миномёт, пикапы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 8 июля: освобождена Петро-Ивановка

Армия России освободила Петро-Ивановку. Бойцы 69-й дивизии 6-й армии разгромили подразделения испаноязычных наёмников и 5-ю бригаду Национальной гвардии Украины. В группировке «Север» отметили, что киевское командование на это направление вынуждено перебрасывать резервы, в том числе из-под Купянска.

— Цель на горизонте направления — сам Великий Бурлук, крупный логистический узел, через который идёт снабжение украинских формирований на этом участке и который командование ВСУ спешно готовит к обороне, стягивая резервы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Общие суточные потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Север» превысили 60 человек.

Операторы БПЛА группировки «Запад» уничтожили живую силу противника. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 8 июля: зачистка Осыково и штурм Алексеево-Дружковки

Российские войска вытесняют ВСУ из Красного Лимана. Также начинается наступление на Дружковку. Бойцы Южной группировки ВС РФ приступили к штурму нескольких населённых пунктов.

— Наши штурмовые группы при поддержке отрядов БПЛА заходят в Осыково и Алексеево-Дружковку — населённые пункты, вплотную прилегающие к городу. Дружковка меньше по площади, и не с таким развитым промышленным сектором, как Константиновка, — ВСУшникам тяжелее там будет цепляться за укрепы в городской черте, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Карта СВО на 8 июля 2026 года

Карта СВО на 8 июля 2026 года. ВС РФ освободили Петро-Ивановку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Трамп в Турции: итоги переговоров с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Турции сделал выводы после телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

— Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что что-то должно произойти. <…> Думаю, что так и будет, и я надеюсь, что мы скоро это уладим, — сказал американский лидер.

При этом Трамп добавил, что решение вооружённого конфликта на Украине сейчас маловероятно, но, по его мнению, именно в такие моменты завершают боевые действия. Президента США столкновение Москвы и Киева раздражает.

— Я видел поля сражений. Мне присылают фотографии. Честно говоря, мне хочется сказать: «Не присылайте их мне». Пит Хегсет присылает мне фотографии. Я говорю: «Пит, знаешь что? Это не улучшает внешний вид», — утверждает Трамп.

Зеленский просится в НАТО, но альянс не готов принять Украину

Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где проходит встреча глав стран НАТО. В ходе своего выступления он призвал принять Украину в Североатлантический альянс.

— Украина должна быть в НАТО. НАТО с Украиной — это альянс будущего, — заявил Зеленский.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что НАТО нуждается в Украине, но её вступление в Североатлантический альянс «не входит в политические планы».

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 7 июля.

Авторы Даниил Черных