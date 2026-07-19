«Попытка уничтожить русский народ»: Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл, на чём так спелись Запад и Украина
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина и Запад хотят уничтожить русских
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik
Значительная часть украинских и западных политиков придерживается нацистской идеологии и стремится уничтожить русский народ. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ», — подчеркнул он.
По его мнению, героизация нацистской символики на Украине противоречит памяти о холокосте, а сама идеология воспроизводит нацистское деление на «сверхлюдей» и «недочеловеков».
Джонсон также напомнил о финансировании США биолабораторий на Украине, где разрабатывались агенты против славян. Всё это, по его словам, является следствием «отвратительной расистской идеологии», которая привлекает многих на Западе.
Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинских властей «протрезветь» и перестать прославлять нацистов, делая из них национальных героев. При этом и поляков он просит не сердиться на украинцев за их выходки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.