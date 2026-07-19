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19 июля, 09:12

«Попытка уничтожить русский народ»: Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл, на чём так спелись Запад и Украина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина и Запад хотят уничтожить русских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Значительная часть украинских и западных политиков придерживается нацистской идеологии и стремится уничтожить русский народ. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ», — подчеркнул он.

По его мнению, героизация нацистской символики на Украине противоречит памяти о холокосте, а сама идеология воспроизводит нацистское деление на «сверхлюдей» и «недочеловеков».

Джонсон также напомнил о финансировании США биолабораторий на Украине, где разрабатывались агенты против славян. Всё это, по его словам, является следствием «отвратительной расистской идеологии», которая привлекает многих на Западе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинских властей «протрезветь» и перестать прославлять нацистов, делая из них национальных героев. При этом и поляков он просит не сердиться на украинцев за их выходки.

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Владимир Озеров
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