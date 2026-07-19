Значительная часть украинских и западных политиков придерживается нацистской идеологии и стремится уничтожить русский народ. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ», — подчеркнул он.

По его мнению, героизация нацистской символики на Украине противоречит памяти о холокосте, а сама идеология воспроизводит нацистское деление на «сверхлюдей» и «недочеловеков».

Джонсон также напомнил о финансировании США биолабораторий на Украине, где разрабатывались агенты против славян. Всё это, по его словам, является следствием «отвратительной расистской идеологии», которая привлекает многих на Западе.