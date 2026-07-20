«Перун», «Залп» и «Двина» против вражеского роя: как Россия готовит лазерный апокалипсис для украинских БПЛА Оглавление Лазерный комплекс «Перун»: поражение врага ударом «молнии» Лазерный комплекс «Задира»: как работает луч-убийца Лазерный комплекс «Пересвет»: гроза спутников-шпионов Антидроновый комплекс РЭБ «Двина-100М»: защитный купол и помеха противнику Дрон-перехватчик «Залп-1»: новейшая разработка выходит в дело В России проходят испытания новейшего лазерного комплекса «Перун», предназначенного для противодействия любым типам беспилотников. Life.ru собрал топ самых грозных убийц украинских БПЛА, которые уже в работе или проходят испытания. 19 июля, 22:55 Новейшие разработки против вражеских дронов: как Армия России уничтожает беспилотники одним ударом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

На Украине заявляют о якобы превосходстве в войсках БПЛА. Но российский оборонно-промышленный комплекс не стоит на месте – арсенал средств борьбы с вражескими дронами постоянно пополняется.

Лазерный комплекс «Перун»: поражение врага ударом «молнии»

Новейшая разработка научно-производственного центра «Сварог» – это настоящий прорыв в борьбе с роями дронов. Комплекс способен поражать любые типы БПЛА на дальности до 5 километров. Лазерный луч выжигает аккумуляторы, электромоторы, винты и крылья беспилотников, а также ослепляет их камеры.

Одно из главных преимуществ «Перуна» – экономическая эффективность. Стоимость одного «выстрела», который эквивалентен 10 секундам непрерывного лазерного излучения, оценивается всего в 205 рублей. Время непрерывной работы от аккумулятора – до 15 минут, боевое дежурство – до пяти часов

Комплекс оснащён искусственным интеллектом: нейросети распознают, классифицируют цели и автоматически наводят лазер. «Перун» предназначен для защиты объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора и критической инфраструктуры. Он может базироваться как стационарно – в морском 20-футовом контейнере, так и на шасси грузоподъёмностью до 5 тонн.

Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru отметил, что комплекс эффективен против БПЛА, однако ему требуется безоблачная погода и много электроэнергии.

Лазерный комплекс «Задира»: как работает луч-убийца

О том, что Россия использует в зоне СВО боевые лазеры, стало известно весной 2022 года. Тогда вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что комплекс «Задира» уже применяется на Украине. В отличие от «Пересвета», который ослепляет оптику, «Задира» физически уничтожает технику противника тепловым лучом.

В ходе испытаний «Задира» сжёг беспилотник на расстоянии пяти километров всего за пять секунд. Комплекс предназначен для поражения малогабаритных БПЛА, а также низколетящих объектов тактической авиации. Может работать как по одиночным целям, так и по роям дронов.

На сегодняшний день «Задира» – одно из самых эффективных средств ПВО ближнего действия в российской армии. Первые образцы уже переданы в войска.

Лазерный комплекс «Пересвет»: гроза спутников-шпионов

«Пересвет» – легендарная система, которая с 2017 года стоит на вооружении российской армии. Изначально разработанный для противоспутниковой борьбы, комплекс успешно применяется и против беспилотников. Военный эксперт Франц Клинцевич в беседе с Life.ru назвал «Пересвет» одним из уникальных стратегических средств, которые «позволяют России сохранять суверенитет, независимость и самодостаточность в современных геополитических условиях, демонстрируя возможности отечественной науки и оборонной промышленности».

Лазер не уничтожает дрон физически, а «выжигает» его оптико-электронные системы наведения. Бортовая оптика выходит из строя вне зависимости от количества целей — будь то один дрон или сто. При этом комплекс охватывает круговую зону радиусом 65–90 километров. Он способен работать не только по дронам, но и по разведывательным спутникам на высотах до 1100 километров. В мае 2026 года комплекс «Пересвет» показали на Параде Победы в Москве.

Антидроновый комплекс РЭБ «Двина-100М»: защитный купол и помеха противнику

По сообщению RT, осенью прошлого года госкорпорация «Ростех» начала поставки этого комплекса заказчикам для защиты крупных предприятий и объектов критической инфраструктуры. «Двина-100М» подавляет каналы управления и передачи данных БПЛА, а также сигналы глобальных навигационных спутниковых систем.

Комплекс создаёт защитный «купол» диаметром в несколько сотен метров, эффективно работает против одиночных и многочисленных целей, а также сложных устройств с комбинированным каналом управления. Уникальность «Двины-100М» – в сочетании технологий прицельного и заградительного формирования помех.

В состав комплекса входят десятки независимых передатчиков. Когда один работает в режиме прицельной помехи, остальные ставят заградительную — так дрон не может «перепрыгнуть» на другую частоту. Российские инженеры создают новые системы РЭБ раз в полгода, и «Двина-100М» – один из последних результатов этой работы.

Дрон-перехватчик «Залп-1»: новейшая разработка выходит в дело

Российские войска начали апробировать новейший дрон-перехватчик «Залп-1» для борьбы с многоцелевыми высотными украинскими беспилотниками. Аппарат развивает скорость до 310 км/ч в пике, что позволяет ему догонять большинство дронов ВСУ.

Полезная нагрузка перехватчика – 500 граммов. Главное преимущество «Залпа-1» – возможность возврата и повторного использования, если перехват не состоялся. Разработчики подчёркивают: если не видим цель – не активируем боеприпас; если не смогли поразить – сажаем дрон для дальнейшего применения.

В российских войсках уже применяется аналогичный перехватчик «Ёлка», который поражает вражеские БПЛА тараном, без использования взрывчатки. По словам самих военных, «Ёлка» распознаёт невидимые глазу человека цели, а еще она неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы. Однако «Залп-1» считается более перспективной разработкой и пока выпущен в количестве менее 100 штук для апробации в зоне СВО.

Авторы Вячеслав Кокуркин