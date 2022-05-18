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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 12:17
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ВС РФ применяют на Украине лазерное оружие

Речь идёт в том числе и о лазерном комплексе "Задира", который может поражать цель на расстоянии до пяти километров.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" на Украине используют лазерное оружие.

"Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в Российскую армию]", — сказал он в эфире Первого канала.

Борисов отметил, что первые образцы оружия уже используются российскими военными в ходе специальной военной "Операции Z". При этом он уточнил, что речь идёт о комплексе "Задира".

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Ранее Лайф писал, что в войска РФ начали серийно поставлять боевой лазерный комплекс "Пересвет". Это оружие может ослеплять все спутниковые системы разведки, которые находятся на орбите на расстоянии до полутора тысяч километров.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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