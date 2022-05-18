ВС РФ применяют на Украине лазерное оружие

Речь идёт в том числе и о лазерном комплексе "Задира", который может поражать цель на расстоянии до пяти километров.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" на Украине используют лазерное оружие.

"Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в Российскую армию]", — сказал он в эфире Первого канала.

Борисов отметил, что первые образцы оружия уже используются российскими военными в ходе специальной военной "Операции Z". При этом он уточнил, что речь идёт о комплексе "Задира".