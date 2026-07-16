«Что вижу, то уничтожаю»: Военный эксперт оценил возможности лазерного комплекса «Перун»

Лазерному комплексу «Перун» для эффективной работы требуется безоблачная атмосфера и полное отсутствие тумана. Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru оценил возможности оружия, которое находится на стадии испытания.

Работает «Перун» так же, как и все лазеры. Но с такими комплексами есть одна фундаментальная проблема. Американцы, например, испытывают лазерное оружие уже давно — в основном в районе Персидского залива, откуда, кстати, сейчас и идёт нервная реакция на внешние раздражители. Главное ограничение — погода. Михаил Тимошенко Военный эксперт

Он отметил, что естественное расфокусирование луча является фундаментальной проблемой для всех лазерных систем. Этот принцип заложен в законы физики, и преодолеть его искусственным путём нельзя. Более того, военные США регулярно сталкиваются с указанными сложностями.

«Ключевой вопрос: на каком расстоянии вы можете обнаружить и уничтожить цель? Пока принцип «что вижу, то уничтожаю» не работает в полной мере. Если говорить о полевом вооружении, мы тоже проходили этими тропами. Ещё со времён Дмитрия Фёдоровича Устинова — его сын занимался лазерным оружием — дистанция получалась небольшой: от нескольких километров, ну, может быть, до двух десятков. Что получится дальше — сказать трудно», — подчеркнул эксперт.

Ключевым ограничителем Тимошенко назвал колоссальные потребности в электрической энергии, без которой невозможно сформировать луч нужной мощности. Именно этот фактор, подчеркнул он, остаётся главной загвоздкой. На сегодняшний день российские специалисты успешно демонстрировали работу комплекса на дальности около двух километров. Все образцы, поступавшие в вооружённые силы, действовали в этих же рамках.

«Этот комплекс же предназначен против беспилотников. Беспилотник — цель, я бы сказал, хрупкая», — подытожил специалист.

Напомним, российский лазерный комплекс «Перун», созданный для уничтожения любых типов беспилотных летательных аппаратов, вышел на стадию испытаний. Установка ориентирована на прикрытие стационарных стратегических объектов, включая предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического сектора, транспортные узлы и критически важную инфраструктуру, в том числе портовые зоны. Ёмкости аккумулятора хватает на 15 минут непрерывного излучения, а дальность поражения цели достигает 5 километров.