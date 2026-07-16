Бьёт без промаха: Разработка «Сварога» прикроет порты и объекты ТЭК от налётов с неба

Российский лазерный комплекс «Перун», предназначенный для борьбы с любыми беспилотниками, сейчас находится на стадии испытаний. Об этом ТАСС рассказал представитель Научно-производственного центра «Сварог».

«Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов и других», — рассказал он.

По его словам, аккумулятор комплекса обеспечивает до 15 минут непрерывного излучения, а поражать цели он способен на расстоянии до 5 километров. Дежурить установка может до 5 часов. Представитель добавил, что один непрерывный выстрел длительностью 10 секунд обходится примерно в 205 рублей. Разместить комплекс можно в обычном 20-футовом контейнере либо на грузовом шасси, рассчитанном на нагрузку до 5 тонн.

Согласно имеющимся данным, проверка «Перуна» в реальных полевых условиях подтвердила его способность эффективно подавлять средства воздушного нападения. В ходе тестирования установка успешно поражала все категории дронов, будь то коптерные FPV-системы или тяжёлые аппараты самолётного типа. Принцип действия основан на направленном луче: он выводит из строя оптику наблюдения, повреждает силовые батареи, нарушает работу электродвигателей и даже воздействует на несущие плоскости, что ведёт к гарантированному перехвату цели.

А ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в стране уже применяют лазерные установки для защиты от беспилотников. По его словам, мощность действующих систем составляет от 4 до 90 киловатт, а есть и особые лазеры, о которых говорить нельзя.