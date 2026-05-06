«Ёлка» против «Птиц»: Как российский дрон-перехватчик с ИИ таранит цели на скорости 200 км/ч

Бойцы группировки «Центр» продавливают оборону ВСУ на Добропольском направлении, а зенитчики с помощью дронов-перехватчиков «Ёлка» и стрелкового оружия уничтожают вражеские беспилотники, которые атакуют мирные города. Только за месяц сбито около сотни БПЛА. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на зенитчика Даниила Казакова.

Напечатанные на 3D-принтере «Елки» протаранили дроны ВСУ на скорости 200 км/ч. Видео © Телеканал «Звезда»

«Ёлка» — дрон-перехватчик с системой ИИ, напечатанный на 3D-принтере. Без взрывчатки он поражает инерцией на скорости 200 км/ч, дальность — до 3 км. Подготовка занимает всего 10 секунд.

«Тут нет никакого взрывающего устройства, абсолютно полая, напечатана на принтере. Принцип действия - инерция, на скорости 200 км/ч, 40 м/с «Ёлка» поражает цель, ударяясь об неё», — рассказал боец.

Стрелки-зенитчики сбивают дроны из автоматов и пулемётов. Один ударный БПЛА с размахом крыла 3 метра «разнесли в три ствола». Посты наблюдения расположены через каждые 2–4 км. За месяц — около 100 сбитых.

Ранее сообщалось, что в Сумской области уничтожен расчёт беспилотников из состава 106-й бригады территориальной обороны. Группа работала в районе села Кружок Путивльского района. Отличительной особенностью отряда был возраст его участников.