Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение о дополнительной поддержке бюджетов регионов.

«Что касается консолидированных бюджетов субъектов Федерации, то они в первом полугодии исполнены с дефицитом — примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить финансовую поддержку региональных и муниципальных бюджетов, чтобы гарантировать выполнение всех государственных обязательств и продолжить реализацию программ развития на местах.