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Регион
22 июля, 10:59

Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов

Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение о дополнительной поддержке бюджетов регионов.

«Что касается консолидированных бюджетов субъектов Федерации, то они в первом полугодии исполнены с дефицитом — примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить финансовую поддержку региональных и муниципальных бюджетов, чтобы гарантировать выполнение всех государственных обязательств и продолжить реализацию программ развития на местах.

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Кроме того, Путин заявил, что российская бюджетная система остаётся устойчивой. Он обратил внимание на то, что федеральный бюджет за июнь закрыт с профицитом, что подтверждает стабильность финансов страны. По словам президента, экономика России демонстрирует положительную динамику: по итогам первых пяти месяцев 2026 года прирост валового внутреннего продукта составил 0,2%.

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Николь Вербер
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