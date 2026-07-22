Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов
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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение о дополнительной поддержке бюджетов регионов.
«Что касается консолидированных бюджетов субъектов Федерации, то они в первом полугодии исполнены с дефицитом — примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул необходимость обеспечить финансовую поддержку региональных и муниципальных бюджетов, чтобы гарантировать выполнение всех государственных обязательств и продолжить реализацию программ развития на местах.
Кроме того, Путин заявил, что российская бюджетная система остаётся устойчивой. Он обратил внимание на то, что федеральный бюджет за июнь закрыт с профицитом, что подтверждает стабильность финансов страны. По словам президента, экономика России демонстрирует положительную динамику: по итогам первых пяти месяцев 2026 года прирост валового внутреннего продукта составил 0,2%.
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