Глава государства Владимир Путин подвёл промежуточные итоги состояния национальной экономики на профильном совещании. Президент подчеркнул, что ключевые показатели наконец сменили вектор на положительный.

«По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но всё-таки рос, находится в позитивной зоне — 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%», — прокомментировал Владимир Путин.

Подобные цифры подтверждают способность финансовой системы адаптироваться к внешнему давлению. Умеренный, но стабильный тренд прослеживается с начала года.

Эксперты расценивают данную статистику как свидетельство стабилизации рыночных процессов. Эти результаты показывают, что основные отрасли сохраняют жизнеспособность в текущих условиях.

Ранее Путин заявил, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер и не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России.