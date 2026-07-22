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22 июля, 10:39

Путин сообщил о росте ВВП России на 0,2% за пять месяцев

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Глава государства Владимир Путин подвёл промежуточные итоги состояния национальной экономики на профильном совещании. Президент подчеркнул, что ключевые показатели наконец сменили вектор на положительный.

«По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но всё-таки рос, находится в позитивной зоне — 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%», — прокомментировал Владимир Путин.

Подобные цифры подтверждают способность финансовой системы адаптироваться к внешнему давлению. Умеренный, но стабильный тренд прослеживается с начала года.

Эксперты расценивают данную статистику как свидетельство стабилизации рыночных процессов. Эти результаты показывают, что основные отрасли сохраняют жизнеспособность в текущих условиях.

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Оксана Попова
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