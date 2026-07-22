Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Состояние российской экономики и её ключевых отраслей остаётся устойчивым. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, её ключевых отраслей устойчиво», — подчеркнул глава государства.

На этом же совещании Путин заявил, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер и не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России.