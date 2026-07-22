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Регион
22 июля, 10:31

Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Состояние российской экономики и её ключевых отраслей остаётся устойчивым. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, её ключевых отраслей устойчиво», — подчеркнул глава государства.

Путин анонсировал масштабную модернизацию российской экономики
Путин анонсировал масштабную модернизацию российской экономики

На этом же совещании Путин заявил, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер и не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России.

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Марина Фещенко
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