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Регион
22 июля, 10:25

Путин назвал трудности на топливном рынке России временными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трудности, возникшие на российском топливном рынке, носят временный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на очном совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Глава государства не стал подробно раскрывать причины сложившейся ситуации, однако дал понять, что власти рассчитывают на её стабилизацию.

«Трудности на топливном рынке носят временный характер», — заверил Путин, отметив, что этот фактор не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России.

Вопрос обеспечения внутреннего рынка топливом в последние недели неоднократно обсуждался на уровне президента и правительства. Особое внимание уделяется поставкам бензина и дизельного топлива в регионы.

Что будет с бензином в России после совещания Путина: цены, дефицит, импорт топлива и запрет экспорта дизеля
Что будет с бензином в России после совещания Путина: цены, дефицит, импорт топлива и запрет экспорта дизеля

Ранее кабмин ввёл временный запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы увеличить объёмы поставок внутри страны. Правительство также сообщало о других мерах по стабилизации рынка и наращиванию производства нефтепродуктов.

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Марина Фещенко
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