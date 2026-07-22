Путин назвал трудности на топливном рынке России временными

Трудности, возникшие на российском топливном рынке, носят временный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на очном совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Глава государства не стал подробно раскрывать причины сложившейся ситуации, однако дал понять, что власти рассчитывают на её стабилизацию.

«Трудности на топливном рынке носят временный характер», — заверил Путин, отметив, что этот фактор не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России.

Вопрос обеспечения внутреннего рынка топливом в последние недели неоднократно обсуждался на уровне президента и правительства. Особое внимание уделяется поставкам бензина и дизельного топлива в регионы.