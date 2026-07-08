Новак сообщил о запрете экспорта дизеля из России

Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.

По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остаётся непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, поэтому власти продолжают принимать дополнительные меры для насыщения рынка.

Новак сообщил, что в июле Россия начнёт поставки импортных нефтепродуктов. Эта мера, как и запрет на вывоз дизеля, должна помочь стабилизировать ситуацию с обеспечением регионов топливом.

Ранее власти уже ограничили экспорт бензина и усилили контроль за поставками на внутренний рынок. Приоритетом правительство называет бесперебойное обеспечение потребителей и недопущение дефицита в регионах.

Ситуация с топливом осложнилась на фоне летнего роста спроса, изменений в логистике и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. До этого Новак называл рынок напряжённым, но контролируемым.

Правительство также меняло правила биржевых торгов, чтобы сдержать рост оптовых цен и быстрее перераспределять доступные объёмы топлива. Кроме того, для насыщения рынка были предусмотрены налоговые стимулы для импорта нефтепродуктов и увеличения производства внутри страны.