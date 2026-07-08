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Регион
8 июля, 15:05

Новак сообщил о запрете экспорта дизеля из России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.

По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остаётся непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, поэтому власти продолжают принимать дополнительные меры для насыщения рынка.

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Новак сообщил, что в июле Россия начнёт поставки импортных нефтепродуктов. Эта мера, как и запрет на вывоз дизеля, должна помочь стабилизировать ситуацию с обеспечением регионов топливом.

Ранее власти уже ограничили экспорт бензина и усилили контроль за поставками на внутренний рынок. Приоритетом правительство называет бесперебойное обеспечение потребителей и недопущение дефицита в регионах.

Ситуация с топливом осложнилась на фоне летнего роста спроса, изменений в логистике и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. До этого Новак называл рынок напряжённым, но контролируемым.

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Правительство также меняло правила биржевых торгов, чтобы сдержать рост оптовых цен и быстрее перераспределять доступные объёмы топлива. Кроме того, для насыщения рынка были предусмотрены налоговые стимулы для импорта нефтепродуктов и увеличения производства внутри страны.

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Марина Фещенко
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