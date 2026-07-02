Правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до 10%
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Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15% до 10% от объёма производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мера вступает в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года. В кабмине подчеркнули, что решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.
«Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов» — отметили в пресс-службе правительства.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России непростая, но драматизировать её не стоит, — президент и правительство уже провели совещания по этому вопросу, и рабочая группа ежедневно ищет решения, хотя для их реализации нужно время. Она призвала не паниковать.
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