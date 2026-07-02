Правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до 10%

Мера вступает в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года. В кабмине подчеркнули, что решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России непростая, но драматизировать её не стоит, — президент и правительство уже провели совещания по этому вопросу, и рабочая группа ежедневно ищет решения, хотя для их реализации нужно время. Она призвала не паниковать.