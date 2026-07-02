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Регион
2 июля, 06:29

Казахстан готов обдумать возможность поставок бензина и дизеля в Россию

Обложка © Life.ru / GigaChat

Обложка © Life.ru / GigaChat

Казахстан готов обсудить и обдумать поставки бензина и дизельного топлива в Россию, если поступит официальный запрос и будут свободные ресурсы. Об этом сообщило Министерство энергетики республики.

«В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве пояснили: если Правительство РФ обратится с просьбой о покупке бензина или дизеля, Казахстан рассмотрит такую возможность. Но только на взаимовыгодных коммерческих условиях и при условии, что внутренний рынок страны не пострадает. Приоритет — потребности граждан и экономики Казахстана.

Новак: Перебои с топливом на отдельных АЗС быстро устраняют
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Ранее президент России Владимир Путин признал, что проблемы с обеспечением автомобилистов и предприятий топливом сохраняются. Он поручил принять системные меры для стабилизации рынка. Кремль подтвердил контакты по возможному импорту бензина и дизеля в Россию. Песков заявил, что покупка топлива по приемлемым ценам станет ещё одним шагом к стабилизации внутреннего рынка.

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Наталья Афонина
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