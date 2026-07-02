Казахстан готов обдумать возможность поставок бензина и дизеля в Россию

Казахстан готов обсудить и обдумать поставки бензина и дизельного топлива в Россию, если поступит официальный запрос и будут свободные ресурсы. Об этом сообщило Министерство энергетики республики.

«В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве пояснили: если Правительство РФ обратится с просьбой о покупке бензина или дизеля, Казахстан рассмотрит такую возможность. Но только на взаимовыгодных коммерческих условиях и при условии, что внутренний рынок страны не пострадает. Приоритет — потребности граждан и экономики Казахстана.