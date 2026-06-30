Кремль подтвердил контакты по возможному импорту топлива в Россию

Россия обсуждает с другими государствами возможность импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, из каких стран могут начаться поставки топлива на российский рынок.

«По понятным причинам мы не будем об этом говорить», — ответил Песков.

При этом он подтвердил, что соответствующие контакты уже ведутся.

Названия государств, возможные объёмы поставок и виды нефтепродуктов представитель Кремля не раскрыл.

Решение о начале импорта пока официально не объявлялось. Из заявления Пескова следует лишь то, что российская сторона рассматривает такой вариант и обсуждает его с потенциальными партнёрами.

Ранее Кремль сообщал, что правительство занимается ситуацией на топливном рынке и взаимодействует с нефтяными компаниями.