Новак: НПЗ России работают на полную мощность, рынок насыщается топливом

Российские НПЗ работают с максимальной производительностью, обеспечивая достаточный объём нефтепродуктов для внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами», — говорится в сообщении кабмина по итогам встречи.

Также было подчёркнуто, что благодаря полной загрузке НПЗ и морским поставкам дизеля и бензина от всех крупных поставщиков, Калининградская область обеспечена необходимым количеством топлива.

Ранее Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой. По его словам, текущие процессы на рынке требуют внимания, но управляемость ситуации сохраняется.