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29 июня, 17:06

Новак: НПЗ России работают на полную мощность, рынок насыщается топливом

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российские НПЗ работают с максимальной производительностью, обеспечивая достаточный объём нефтепродуктов для внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами», — говорится в сообщении кабмина по итогам встречи.

Также было подчёркнуто, что благодаря полной загрузке НПЗ и морским поставкам дизеля и бензина от всех крупных поставщиков, Калининградская область обеспечена необходимым количеством топлива.

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Ранее Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой. По его словам, текущие процессы на рынке требуют внимания, но управляемость ситуации сохраняется.

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Наталья Демьянова
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